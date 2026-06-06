Žestok udarac za Njemačku, najveći talenat ne ide na Svjetsko prvenstvo

Supertalentovani Lenart Karl zbog ozbiljne povrede mišića neće igrati na Svetskom prvenstvu u Americi.

Izvor: Mladen Lackovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Mladi ofanzivac njemačke reprezentacije Lenart Karl (18) propustiće Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi, jer mu je pokidao mišić na posljednjem treningu nacionalnog tima. Umjesto bisera Bajern Minhena i rođenog Bavarca, u reprezentaciju će Asan Uedraogo (20), vezista Lajpciga i sin nekadašnjeg reprezentativca Burkine Faso, Alasana Uedraogoa (45).

Lenart Karl se ove sezone u probio u Bajernu, u kojoem je tri godine, i na poziv trenera Vensana Kompanija potvrdio svoj veliki talenat. Tokom jeseni je postao najmlađi strijelac u Ligi šampiona u istoriji kluba, u novembru je zbog njega Arsenal primio prvi gol u ovoj sezoni LŠ, a prestigao je rekord Kilijana Mbapea svojim naredim golom - 9. decembra, protiv Sportinga. Bio je mlađi od Francuza kada je pogađao u tri uzastopna kola LŠ.

Nažalost, tokom proljeća je već doživio problem sa mišićem i morao je u aprilu na pauzu od tri nedjelje, ali se vratio na vrijeme da zaigra u polufinalu Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena. Završio je sezonu sa devet golova, osam asistencjia, sa domaćom "triplom krunom" i Svjetsko prvenstvo je trebalo da bude kruna njegove godine.

"Učinio sam sve da budem spreman"

Nažalost, selektor Julijan Nagelsman morao je da promijeni plan osam dana prije prve utakmice Njemačke na Svjetskom prvenstvu, protiv Kurasaa u Hjustonu, 14. juna.

"Ne znam ni odakle da počnem, ali nevjerovatno boli što moram da propustim najveće takmičenje. Učinio sam sve da budem spreman za Svjetsko prvenstvo. Nažalost, povrede često dolaze u najnezgodnijem trenutku. Svom timu želim maksimalan uspjeh i naravno, podržavaću ga svakog minuta! Vratiću se još jači, obećavam. Hvala vam na snažnim porukama podrške", objavio je na Instagramu Karl, pred kojim je velika budućnost.

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(MONDO)