Sve staje u jednu noć Lige šampiona: 10 utakmica odluke, među njima i Zvezdina

Svi revanši 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona biće odigrani u utorak zbog Superkupa Evrope.

Izvor: MN PRESS

Dramatičnom pobjedom Orhusa protiv Sabaha u Danskoj, a onda i trijumfom Fenerbahčea protiv Šturma 2:0 u Istanbulu, kompletirani su rezultati prvih utakmica 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanši svih 10 utakmica biće odigrani sljedećeg utorka, jer će u srijedu biti odigran UEFA Superkup, Pari Sen Žermen - Aston Vila na Red Bul Areni u Salcburgu od 21 čas.

To znači da će u razmaku od nekoliko sati biti poznata imena svih 14 timova učesnika plej-ofa, među kojima će sedam ući u elitu i za to zaraditi 18,62 miliona evra samo na osnovu UEFA bonusa.

Crvena zvezda je pobjedom Orhusa protiv Sabaha saznala da joj je, kako sada stoje stvari, u slučaju preokreta i prolaska protiv Hapoel Ber Ševe bliži odlazak u grad Randers u središnjoj Danskoj, mada o tome trenutno sigurno na "Marakani" manje razmišljaju. Sav fokus u klubu i u ekipi Dejana Stankovića je na pripremi za revanš u kojem će crveno-bijeli morati mnogo bolje nego u porazu u Mađarskoj u utorak uveče.

S obzirom na to da će meč Sabah - Orhus biti odigran od 18 časova, može se dogoditi da Zvezda već u trenutku početka utakmice protiv Hapoel Ber Ševe (20 časova) zna ko je čeka u slučaju prolaska. Sa druge strane, od ponedjeljka se zna da će u slučaju eliminacije crveno-beli igrati protiv Viktorije Plzenj u plej-ofu Lige Evrope.

Poslije odigranih kvalifikacionih mečeva u utorak i srijedu, može se reći samo to da je Dinamo Zagreb jedini sa obje noge zakoračio u plej-of protiv norveškog Vikinga. Uz prvaka Hrvatske koliko-toliko miran može da bude još samo Fenerbahče, čije je pojačanje od 40 miliona evra Mejson Grinvud (24) dalo svoj prvi gol u Feneru od dolaska iz Olimpik Marseja ovog ljeta. Bio je to spektakularan hitac:

Greenwood’dan ceza sahası dışından jeneriklik gol!⚽pic.twitter.com/HeUN9Gig9p — TV100 (@tv100)August 5, 2026

Pročitajte sve rezultate prvih utakmica 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona

Staza prvaka

Dinamo Zagreb - Kauno Žalgiris 5:0

Mjalbi - Slovan Bratislava 1:2

Levski - Kairat 1:0

Orhus - Sabah 2:1

Ararat - Celje 2:1

Hapoel Berševa - Crvena zvezda 1:0

Staza pratilaca

Olimpijakos - NEK Najmegen 0:0

Union - Bode Glimt 3:3

Fenerbahče - Šturm 2:0

Sparta - Lion 2:1

Termini revanša narednog utorka:

Kairat - Levski 17.00

Sabah - Orhus 18.00

Bode Glimt - Union 18.00

Kauno Žalgiris - Dinamo Zagreb 19.00

NEK Najmegen - Olimpijakos 19.30

Crvena zvezda - Hapoel Ber Ševa 20.00

Slovan Bratislava - Mjalbi 20.15

Celje - Ararat 20.15

Šturm - Fenerbahče 20.30

Lion - Sparta Prag 21.00

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