Kings Kangva: "Naravno da nisam iznenađen što je Hapoel pobijedio Zvezdu"

Bivši fudbaler Crvene zvezde, ali i Hapoela iz Ber Ševe Kings Kangva analizirao je prvi susret ova dva tima. Beogradski klub je poražen, a Kangva tvrdi da nije iznenađen ishodom meča.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda nije blistala u Mađarskoj, čak je bila i ispod očekivanja. Međutim, bivši igrač srpskog šampiona Kings Kangva vjeruje da pobjeda Hapoela iz Ber Ševe nije slučajnost, iako tako mnogima djeluje. Kangva je nosio dres oba kluba, pa je vrlo lako procijenio kvalitet izraelske i beogradske ekipe.

"Naravno da nisam iznenađen ishodom utakmice.Dobro poznajem Hapoel Ber Ševu - to je fantastična ekipa, uvijek prave odličnu atmosferu i unutar tima vlada sjajna hemija. Zbog svega toga sam i prije početka meča vjerovao da imaju snage i kvaliteta da odnesu pobjedu. Žao mi je što nisam bio na terenu", otkrio je Kangva za Meridian sport.

Iako je Hapoel iz Ber Ševe u meč ušao oslabljen, jer je baš Kangva napustio tim i preselio se u Panatinaikos, ova ekipa uspjela je da se izdigne iz problema. Iako se preselio u Grčku, Kangva je ispratio duel dva bivša tima.

"Sa druge strane, Crvena zvezda je takođe izuzetna ekipa, vođena vrhunskim trenerom, tako da je ovo od starta bio duel dva izuzetno jaka rivala. U takvim utakmicama nema velikih tajni - jednostavno presuđuje to ko u tom trenutku izađe hrabrije na teren i ko prikaže kvalitetniju igru. Ko odigra bolje, taj nosi pobjedu, a Hapoel je ovog puta iskoristio svoje šanse."

"Ovo je tek prvo poluvrijeme"

Istini za volju, uslovi u Mađarskoj nisu prijali ni jednoj ni drugoj strani. Za nedjelju dana Crvena zvezda će biti domaćin u svojoj kući, na Marakani, pred domaćom publikom, a huk sa tribina je igrač koji najviše može da doprinese srpskom šampionu da preokrene meč. Narednog utorka od 20 časova tim Dejana Stankovića ima priliku da popravi utisak.

"Ovo je tek prvo poluvrijeme i niko ne bi trebalo da donosi prerane zaključke. Pred punim tribinama u Beogradu sve je moguće i čeka nas potpuno otvorena utakmica u revanšu. Ništa još nije riješeno, a ja samo želim da na kraju bolji i kvalitetniji tim prođe u narednu rundu", rekao je Kangva.

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