Aleksandar Katai, Mirko Ivanić i Marko Arnautović su najiskusniji igrači Crvene zvezde, njeni lideri i stoga se očekivalo da poslije poraza od Hapoela kažu šta se to dogodilo sa ekipom. Umjesto toga, birali su da zaćute.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Hapoel Berševe (1:0) iz Izraela, na neutralnom terenu u Mađarskoj i u beogradskom revanšu moraće da nadoknade razliku da bi stigli do plej-ofa Lige šampiona. Rezultat nije katastrofalan, ali je Zvezda prikazala dovoljno mana da se dan nakon utakmice one istaknu u prvi plan.

Jedna od njih nema direktne veze sa terenom na kojem je Zvezda poražena od Hapoela, iako je tokom većeg dijela nastavka imala igrača manje. Zapravo - desila se nakon odigranog meča, dok su se čekale izjave aktera.

Vidi opis Gdje su nestali Zvezdini senatori? Ovo nije trenutak da se ćuti i obori glava Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Dejan Stanković je više puta preuzeo odgovornost na sebe i istakao da želi da skine teret sa leđa svojih igrača, ali... Oni čak ni kurtoazno nisu željeli da prihvate dio krivice.

Dres Crvene zvezde na meču u mađarskom gradiću Sombathelj nosila su čak petorica "domaćih" fudbalera za koje možemo reći da "drže" svlačionicu. I od njih nismo čuli ni riječ...

Gdje su Zvezdini senatori?

Izvor: MN PRESS

Kapiteni Mirko Ivanić, Aleksandar Katai i Rade Krunić napustili su svlačionicu prije nego što su novinari stigli po izjave, a uskoro su tim putem prošli Strahinja Eraković i Marko Arnautović - bez želje da analiziraju poraz.

Tada je svima bilo jasno da neće biti izjava iz tabora crveno-bijelih, osim onih koje smo već čuli od Dejana Stankovića nekoliko minuta ranije.

Situaciju dodatno komplikuje informacija da nijedan od petorice fudbalera nije zablistao na ovom meču, a da je vjerovatno jedino Krunić zaslužio pristojnu ocjenu za ono što je prikazao u Mađarskoj.

Izvor: MN PRESS

Bez doprinosa na terenu i može nekako da prođe, ali kada se u klubu poput Crvene zvezde ućuti i obori pogled - situacija nije dobra. Zato su najiskusniji igrači srpskog šampiona, koliko god nezadovoljni bili, morali da kažu bar nekoliko rečenica. Toliko se duguje osam decenija dugoj klupskoj istoriji, tokom koje je bilo i daleko većih mečeva od onog protiv Hapoela, ali i daleko većih poraza nego što je to gubitak utakmice u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Jasno je da su Ivanić, Katai i Arnautović nezadovoljni rezultatom, igrom tima i svojim ličnim nastupom, ali ih to ne oslobađa obaveza. I nisu u tom trenutku bitne bile izjave, one bi se možda zaboravile već do jutra. Duže od njih ostaće da Zvezda nije imala lidere, ključne figure svlačionice i primjer ostatku tima.

Kako se rješava Zvezdin problem?

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Ako već nisu mogli da umire javnost nakon poraza u Mađarskom, već su izabrali da iz svlačionice što prije stignu do klupskog autobusa, najiskusniji fudbaleri Zvezde moraće djelima da pokažu da je meč protiv Hapoela "loš dan" - kako je to rekao Stanković.

Tokom narednog perioda Stanković će morati da pripremi revanš, a petorica fudbalera srpskog porijekla (iako su trojica bivši reprezentativci drugih država) drugačije da "namjeste glave". Prilika za popravni je u Beogradu, pred domaćim navijačima.

A tamo će lakše proključati krv u žilama Mirku, Aleksandru, Radetu, Marku ili Strahinji nego Nairu, Mohamedu, Loizosu, Osmanu ili Brunu...

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:10 "Da kao lav se boriš": Fudbaleri Zvezde posle poraza stali ispred navijača Izvor: MONDO/Dušan Ninković Izvor: MONDO/Dušan Ninković

(MONDO, Dušan Ninković)