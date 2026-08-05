Blokiran transfer Aleksandra Stankovića: Inter odbio 40 miliona evra

Inter je odbio ponudu Brentforda od 40 miliona evra za Aleksandra Stankovića, verujući u njegov potencijal i buduću vrednost.

Izvor: Venron Yuen / Zuma Press / Profimedia

Srpski reprezentativac Aleksandar Stanković stigao je ovog ljeta u Inter i u njemu će još dugo ostati, bar tako djeluje poruka čelnih ljudi sa "Đuzepe Meace". Spekulisalo se da je Inter otkupio Stankovića iz Klub Briža za 23 miliona evra samo kako bi ga prodao dalje, međutim takva informacija ipak nije tačna.

To se može vidjeti po odluci Intera da odbije gotovo duplo više novca za Stankovića ovog ljeta, pošto je prema informacijama "Gazete delo Sport" Brentford ponudio 40 miliona evra i odmah mu je "spuštena slušalica".

Na tome je prije svega insistirao trener Kristijan Kivu, dobar prijatelj Dejana Stankovića iz igračkih dana u Interu, koji je siguran da njegov sin Aleksandar može odmah da napravi razliku u timu "nerazura" kome je bila neophodna svježa krv ovog ljeta, prije svega u veznom redu.

Hakan Čalhanoglu je već u ozbiljnim godinama, Nikolo Barela je u blagom padu forme, dok je tu i mladi Luka Sučić iz Hrvatske koji "nadolazi". U Interu su sigurni da bi Stanković junior tu mogao da se "pobije" za dobru minutažu.

Zato je između ostalog i odbijena ponuda Brentforda pošto u Interu vjeruju da će njegova vrijednost samo rasti u godinama koje su pred nama. Takođe, Interu nije ni cilj toliko da prodaje svoje mlade fudbalere, nego da od njih pravi nosioce igre, kao što i treba da čini klub njihovog renomea.

Podsjetimo, Aleksandar Stanković je ponikao u mlađim kategorijama Intera da bi preko Lucerna i Klub Briža stigao do presa prvog tima. U Belgiji je odigrao 55 utakmica i na njima imao devet golova i pet asistencija.

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