Velež doveo stopera iz akademije Pari sen Žermena

Fudbalski klub Velež zvanično je u srijedu potvrdio dolazak novog fudbalera.

Izvor: FK Velež/zvanični sajt

Redove mostarskih "rođenih" pojačao je izuzetno talentovani mladi fudbaler Benjamin Zulović, koji stiže iz omladinskog pogona francuskog velikana Pari sen Žermena.

Svečano potpisivanje ugovora upriličeno je na stadionu "Rođeni", u prisustvu trenera Mostaraca Ibre Rahimića.

Mladi defanzivac obavezao se na vjernost Veležu u trajanju od dvije godine, uz opciju produženja saradnje na dodatnih godinu dana (2+1).

Zulović je rođen 12. aprila 2008. godine u Parizu, gdje je i napravio prve fudbalske korake u klubu Ruil-Malmeson, prije nego što je prešao u akademiju PSŽ-a. Riječ je o perspektivnom stoperu koji je prošao sve omladinske selekcije reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Iz mostarskog kluba su uz poruke dobrodošlice naveli da vjeruju kako će Zulović u skorijoj budućnosti dobiti priliku u prvom timu i pokazati svoj puni potencijal.

Velež će na startu sezone gostovati Borcu, a taj meč zakazan je za nedjelju od 18.30 časova na Gradskom stadionu u Banjaluci.

(MONDO)