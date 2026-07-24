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Velež dobio zeleno svjetlo od FIFA: Ukinuta zabrana registracije igrača!

Velež dobio zeleno svjetlo od FIFA: Ukinuta zabrana registracije igrača!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbalski klub Velež Mostar saopštio je u petak da je uspješno okončan postupak pred FIFA i da je ukinuta zabrana registracije novih igrača.

FIFA ukinula zabranu registrovanja igrača za FK Velež Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Nakon što je klub još sredinom juna ispunio sve zahtjeve FIFA, završio administrativnu proceduru i izvršio sve obaveze, danas je zvanično potvrđeno ukidanje zabrane.

"FK Velež Mostar s velikim zadovoljstvom obavještava svoje navijače, članove i cjelokupnu sportsku javnost da je uspješno okončan postupak pred FIFA vezan za registraciju igrača koji su ovog ljeta pristupili našem klubu", navodi se u saopštenju mostarskog kluba.

Ovom odlukom otklonjena je posljednja administrativna prepreka, pa će stručni štab predvođen Ibrom Rahimićem u narednom periodu raspolagati kompletnim igračkim kadrom. Ekipa će tako dobiti veću širinu, jaču konkurenciju i bolje uslove za rad i pripreme za predstojeće izazove.

Iz Veleža su uputili iskrenu zahvalnost navijačima, članovima, partnerima i prijateljima kluba na strpljenju, razumijevanju i bezrezervnoj podršci tokom cijelog procesa.

"Pred nama je mnogo posla, ali i mnogo razloga za optimizam. Zajedno nastavljamo graditi snažan, stabilan i uspješan Velež, vođeni istim ciljem, da naš klub bude ponos Mostara i svih 'rođenih'", poručeno je iz tabora mostarske ekipe.

Podsjetimo, Mostarci su juče poraženi u Dunajskoj Stredi u drugom kolu kvalifikacija Konferencijske lige (1:0), a sljedećeg četvrtka će ugostiti Slovake na zeničkom "Bilinom polju" u pokušaju da se domogne naredne runde.

A tamo ih očekuje poraženi iz dvomeča Tventea i Bešiktaša, koji ukrštaju koplja u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

(MONDO)

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