Patrik Muratoglu nahvalio Srbina: "Ljudi, griješite - to je Novak Đoković"

"On je najveći igrač kojeg je naš sport ikada vidio. I najveći takmičar."

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Teniski stručnjak Patrik Muratoglu nahvalio je Novaka Đokovića kao malo ko. Francuz kaže da srpskog asa ne treba potcjenjivati ni sa 39 godina, iako je doživio lak poraz od Janika Sinera u polufinalu Vimbldona. On u svakom njegovom potezu vidi veličinu i igrača koji će ostaviti veliku prazninu u "bijelom" sportu kada se penzioniše.

Takođe, govorio je o kvalitetu muškog tenisa, van trenutne "velike trojke". Kaže da su mnogi u zabludi kada govore da tenis u ovom momentu nije na istom nivou kao nekada. Prema njegovim riječima, Đoković je pobijedio Feliksa Ože-Alijasima u drami poslije pet setova ne zato što Kanađanin nije dovoljno dobar - već zato što je srpski as najveći svih vremena.

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"Svaki put kada Novak Đoković pobedi nekog igrača iz prvih 10, čitam isti komentar: 'Prvih 10 nije tako jako kao što je nekada bilo.' Apsolutno se ne slažem. Čini se da ljudi zaboravljaju ko je Novak Đoković. On je najveći igrač kojeg je naš sport ikada video. I najveći takmičar", napisao je Muratoglu i nastavio:

"Sa 39 godina, naravno, više nije brz kao što je bio. Njegovo kretanje nije isto, vrijeme reakcije nije isto. To je normalno. Ali ne gubite tenis, gubite brzinu, ne gubite razumijevanje igre, anticipaciju, donošenje odluka ili sposobnost da igrate pod pritiskom. Te osobine su i dalje tu. Zato on i dalje može da pobijedi najbolje igrače na svijetu. Njegova pobjeda u pet setova nad Feliksom Ože-Aliasimom na Vimbldonu je još jedan primjer. Neki ljudi su to vidjeli kao dokaz da današnjih 10 najboljih nije dovoljno jako. Vidio sam nešto sasvim drugačije; vidio sam jednog od najvećih takmičara u istoriji sporta kako pronalazi način da pobijedi u još jednom velikom meču".

Šta je vidio u meču sa Sinerom?

Francuz kaže da je Novak na Vimbldonu više nego ikada zaličio na onog starog i pokazao da još uvijek može da se nosi sa naletom mlade generacije.

"Ono što me je na Vimbldonu još više impresioniralo bio je nivo njegove igre u uvodnim kolima. Smatram da je protiv Stefanosa Cicipasa Novak igrao svoj najbolji tenis u poslednje vreme - verovatno najbolji koji sam video još od njegove pobede nad Janikom Sinerom u polufinalu Australijan opena. Nakon toga, nivo njegove igre je opao."

Siner je bio nepremostiva prepreka jer je došao prespreman. "Istovremeno, Siner je konstantno napredovao rundu za rundom. I dalje sam vjerovao da Novak može ponovo da podigne svoj nivo jer je tačno znao šta će biti potrebno da izazove Janika u pet setova. Na kraju, Siner je jednostavno bio prejak", rekao je Muratoglu i poentirao:

"Ali stizanje do još jednog polufinala Vimbldona sa 39 godina i kontinuirani pobjeđivanje najboljih igrača govori mi jednu stvar - nikada ne potcjenjujte veličinu. Pogotovo kada pripada nekome ko je izgradio cijelu svoju karijeru na takmičenju boljem od bilo koga drugog."

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Pogledajte 00:14 Novak Đoković na finalu Svetskog prvenstva u fudbalu Izvor: X/José Morgado Izvor: X/José Morgado

(MONDO)