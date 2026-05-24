Patrik Muratoglu upozorio Novaka: Jedan problem mogao bi da sruši san o istoriji

Trener Patrik Muratoglu govorio je o Novaku Đokovići i njegovim šansama na Rolan Garosu. Kao i uvijek, imao je nekoliko negativnih stavki kad je u pitanju najbolji svih vremena.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković na Rolan Garosu traži put ka 25. grend slem tituli. Međutim, teniski trener Patrik Muratoglu, kao i inače, iznio je nekoliko kritika i sumnji na račun Srbina. Ono što za Francuza predstavlja najveću prepreku ka istorijskom podvigu Novaka Đokovića jeste fizička sprema, s obzirom na to da nije bio prisutan na mnogo turnira još od Australijan opena.

"Problem koji vidim kada je u pitanju Novakovo osvajanje Rolan Garosa jeste fizička sprema. Koliko teških mečeva može da izdrži bez fizičkih problema? To mu se često dešavalo prošle godine.Stigao je do četiri polufinala na grend slemovima. I svaki put nije bio ni blizu 100 odsto spreman. A kada dođu najteži mečevi, ako fizički nisi na svom maksimumu, sve postaje previše teško", započeo je Patrik Muratoglu.

Novak Đoković zna potencijalne rivale na Rolan Garosu i kako stvari stoje žrijeb za Srbina nije baš lak. U drugoj rundi rival bi mogao da bude Valentan Rojer, u narednom kolu Žoao Fonseka ili Dino Prižmić, koji je izbacio Novaka iz Rima, potom u četvrtom kolu Aleks de Minor, dok je za polufinale projektovan Aleksander Zverev, a u borbi za pehar Janik Siner.

"Zato je žrijeb veoma važan za njega. Ako već bude umoran kada bude morao da igra protiv Fonseke, što će sigurno biti težak meč, šta će se onda desiti protiv Ruda? A ako uspije da pobijedi i taj meč, biće potpuno iscrpljen."

"Od Indijan Velsa odigrao je samo jedan meč"

Novak Đokovića je poslije Australije zaigrao na Indijan Velsu, gdje je stigao do osmine finala, potom se povukao iz Majamija, a onda se našao u Rimu gdje je u prvom meču završio takmičenje.

"Najvažnija mu prva runda. Da izgubi što manje energije. Dakle, da pobjeđuje u tri seta. To je za njega najvažnije.Potrebno mu je dovoljno mečeva. Da li ih ima dovoljno? Uopšte ne. Od Indijan Velsa odigrao je samo jedan meč. A drugo pitanje je - može li da trenira onako kako mu je potrebno da bi bio spreman za grend slem, posebno na šljaci? I sam je rekao - ne može, zbog fizičkih problema koji se stalno pojavljuju.Zato znamo da Novak dolazi na Rolan Garos sa srcem i nevjerovatnim takmičarskim duhom, koji je najbolji u istoriji ovog sporta. Ali bez fizičke spreme koja je potrebna da bi se otišlo daleko, veoma daleko na grend slemu", zaključio je Patrik Muratoglu.

