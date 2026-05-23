"Đoković nas ne podržava, pa šta?": Novak rekao "ne" i izazvao haos na Rolan Garosu

Ruski teniser Danil Medvedev prokomentarisao je odluku Novaka Đokovića da ne podrži bojkot kolega na Rolan Garosu.

Izvor: Tennis Actu TV/Youtube/Printscreen

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković ne želi da bude dio bojkota medija na Rolan Garosu. Velika većina njegovih kolega je odlučila da ograniči konferencije i medijske nastupe, čime žele da pošalju poruku nezadovoljstva oko nagradnog fonda i ostalih uslova na grend slem turnirima. Srpski as ih je podržao u borbi, ali ne u načinu na koji to žele da urade.

Očekivano, ovaj Novakov potez je izazvao dosta pažnje, pa je njegov rival Danil Medvedev na konferenciji za medije upitan da prokomentariše čitavu situaciju.

"Prvo, to nije problem i svako ima pravo na svoj stav. Kada možete da odlučujete kako sami želite, to je najbolja stvar u životu", rekao je Rus i dodao:

"Novak je dovoljno iskusan, dovoljno zreo da zna šta želi a šta ne želi i uvijek je do sada pružao maksimalnu podršku kolegama u raznim situacijama. Zato ne smatram da njegovo odsustvo iz ovakve akcije nama škodi. Siguran sam da će on sam, kada bude imao priliku, objasniti svoj stav, da nas i dalje podržava, mada možda ne u ovoj akciji sa medijima. Zato uvijek pružam punu podršku Đokoviću i siguran sam da i on podržava sve igrače."

Srpski as je u petak održao regularnu konferenciju za medije bez ograničenja na 15 minuta, kako je to uradila većina tenisera i teniserki.

"Nisam dio toga. Ne mogu da komentarišem, zaista. Mogu da se zauzimam za prava igrača kao i do sada, a ne samo za najbolje igrače, već i za one nižeg ranga. Ne donosim odluke, ne učestvujem, samo radim kao i do sada. Treba da učimo od golfera i da budemo ujedinjeni. Sada je vrijeme za to", rekao je Đoković.

Srpski as takmičenja na Rolan Garosu počinje u nedjelju, a rival u prvom kolu mu je Francuz Đovani Mpeši Perikar. Očigledno je da Novak želi da bude fokusiran isključivo na teren, a o njegovoj borbi za bolji status tenisera i teniserki van terena, izlišno je govoriti...

