Đoković objavio fotku sa mjesta koje ima ogroman značaj za Srbiju: Za ovu skrivenu ulicu mnogi ne znaju

Novak Đoković je na društvenim mrežama objavio jednu fotku iz Pariza koja je privukla veliku pažnju jer je od velikog značaja za Srbiju.

Izvor: Printscreen/Instagram/Roland Garros/Instagram/djokernole

Novak Đoković proslavio je u petak 22. maja svoj 39. rođendan. Saznao je potom i kada igra prvi meč na Rolan Garosu i kada izlazi na teren, a između te dvije stvari je na društvenim mrežama objavljivao rođendanske čestitke, fotografije, poruke. Među njima našla se i jedna slika koja je privukla veliku pažnju, jer je od ogromnog značaja za Srbiju.

Novak je objavio fotografiju iz ulice koja nosi naziv po kralju Petru prvom Karađorđeviću. Zove se Avenija Petra prvog od Srbije, odnosno ("Avenue Pierre 1er de Serbie") i nalazi se u osmom arondismanu u Parizu. To ime zvanično je ponijela 14. jula 1918. godine.

Izvor: Printscreen/Instagram/Djoker Nole

Nosi ime po kralju Petru I Karađorđeviću, posljednjem vladaru kraljevine Srbije i prvom vladaru Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Zašto baš po njemu? Jer je kralj Petar pohađao Sent Barb koledž u latinskoj četvrti u Parizu, pa potom i vojnu školu Sen-Sir. Kao mladi potporučnik francuske Legije stranaca borio se u francusko-pruskom ratu (od 1870. do 1871. godine).

Upravo je za to i ulogu koju je imao u bici kod Orleana 9. januara 1871. godine odlikovan i Legijom časti. Jedno od važnijih pariskih zdanja nalazi se baš u toj ulici, u pitanju je Palata Galijera u kojoj je smješten Muzej mode grada Pariza.

Od Časnog pojasa presvete Bogorodice do Pariza

Novak Đoković prati sve i tako je prije par dana objavio i poruku na ćirilici zbog Časnog pojasa Presvete Bogorodice koji je stigao u Beograd poslije više od 650 godina.

Tada je na ćirilici napisao "Bogorodice Djevo, raduj se blagodetna Marijo. Pomiluj nas i blagoslovi". Samo par dana kasnije se oglasio i iz ulice koja ima veliki značaj za srpski narod i istoriju.

Kad Novak igra u Parizu?

Đoković je postavljen za trećeg nosioca na Rolan Garosu zbog povlačenja Karlosa Alkaraza. U prvom kolu igraće protiv Francuza Đovanija Mpešija Perikara i njihov meč zakazan je u nedelju u večernjem terminu (20.15 časova).

Biće to ujedno i njihov prvi međusobni okršaj pošto se Novak do sada nije sastao sa igračem koji po građi više podsjeća na košarkaša (201cm, 103kg). Poznat je po ubitačnim servisima, ali je to nešto što može da napravi veliku razliku na šljaci, najsporijoj podlozi.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!