ČITAOCI REPORTERI

Još samo jedna dilema u PL BiH: Ko će u niži rang, Posušje ili Sloga Meridian?

Dragan Šutvić
Posljednje kolo daće odgovor na pitanje ko će se pridružiti prijedorskim "rudarima" u nižem rangu.

Ko ispada iz Premijer lige BiH Sloga ili Posušje Izvor: Facebook/HŠK Posušje

U četvrtak i petak odigrane su sve utakmice 35. kola Premijer lige BiH, nakon kojih je ostala još samo jedna dilema – ko se uz Rudar Prijedor seli u niži rang?

Prijedorčani su tokom jučerašnjeg dana remizirali sa Zrinjskim pred domaćom publikom (2:2), što ih je uz nepovoljne rasplete mečeva u Bijeljini i Posušju poslalo u Prvu ligu Republike Srpske. Radnik je u Semberiji podijelio bodove sa Borcem (0:0), čime je potvrdio opstanak kolo prije kraja, dok je Sloga Meridian u Hercegovini izvojevala veliku pobjedu (0:1) i oživjela šanse da opstane u eliti.

Posljednjeplasirani Rudar Prijedor pred završnih 90 minuta ima 30 bodova, četiri manje od Posušja, prvog tima u zoni ispadanja. Između ova dva tima nalazi se Sloga Meridian sa 31 bodom, pa će tako posljednje kolo odlučivati o tome da li će u niži rang Posušaci ili Dobojlije, koje su bolje u međusobnom omjeru (3-1-0).

Na znatno težem ispitu biće tim Darija Bašića, koji gostuje Borcu na proslavi titule u Banjaluci. Sa druge strane, ekipa Nedima Jusufbegovića će na Lukama dočekati pulene Perice Ognjenovića, u meču u kojem im odgovara samo pobjeda.

Podsjetimo, od ranije su poznati timovi koji će predstavljati BiH na evropskoj sceni. Borac će kao novi prvak nastupiti u kvalifikacijama za Ligu šampiona, u kojima startuje od prvog kola. Zrinjski kao osvajač Kupa BiH ide u drugo kolo kvalifikacija za Konferencijsku ligu, dok trećeplasirano Sarajevo i prvoplasirani Velež kreću od prve runde.

PREMIJER LIGA BiH – 36. kolo

Ponedjeljak (25. maj):

Sarajevo – Željezničar

Zrinjski – Velež

Utorak (26. maj):

Široki Brijeg – Radnik

Borac – Posušje

Sloga – Rudar

(mondo.ba, D. Šutvić)

