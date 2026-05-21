Goleade na "Grbavici" i Mostaru, majstorije Filipa Matića i Vasilija Đurića

Efikasni mečevi bez rezultatskog imperativa, osim prestiža, odigrani su u četvrtak uveče u okviru 35. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine na stadionima "Grbavica" i "Rođeni".

Rasterećenost ekipa u duelu Željezničara i Širokog Brijega, koje su ostale bez plasmana u evropska takmičenja, osigurala je odličan fudbal i čak četiri postignuta pogotka na "Grbavici".

ŽELJEZNIČAR - ŠIROKI BRIJEG 2:2 (2:1)

Željezničar je već poslije desetak minuta stigao do dvostruke prednosti, nakon što su širokobriješku mrežu pogađali Edvin Odinaka i Dominik Prokop (2:0).

Mogao je Željo i da do odlaska na odmor praktično i riješi pitanje pobjednika da su precizniji u izglednim šansama bili Prokop i Kolin Sedorf, što je u samom finišu kaznio gostujući tim.

Tačnije Antoni Bajkuša, koji je savladao Tarika Abdulahovića i ekipi sa "Pecare" vratio rezultatsku neizvjesnost - 2:1.

Široki Brijeg je uspio da stigne do izjednačenja u 54. minutu poslije greške domaćina, a Filip Matić je s pola terena majstorski pogodio mrežu istrčalog golmana Abdulahovića - 2:2.

Meč je okončan remijem, a egal je praktično identičan kad su u pitanju ova dva tima, imaju po 10 pobjeda, 12 remija i 13 poraza, ali je Željo ispred izabranika Damira Milanovića zbog bolje gol-razlike.

Kako je u najavi meča rekao trener plavih Adin Mulaosmanović, nije isto da li ste peti ili šesti.

ŽELJEZNIČAR: Abdulahović, Odinaka, Alić, Bičakčić, Pejić, Prokop, Jaganjac, Šabić, Gojak, Sedorf, Raščić.

ŠIROKI BRIJEG: Puljić, Prusina, Bajkuša, Matić F., Bagarić, Matić M., Gagula, Hrkać, Stjepanović, Tomić, Klepač.

Velež vodio, ali bodovi idu u Sarajevo

Dvovoj mostarskog Veleža i Sarajeva, koji su osgurali nastup u kvalifikacijama Konferencijske lige, takođe je bio veoma efikasan, a na kraju su gostujući fudbaleri stigli do 18. prvenstvenog trijumfa.

VELEŽ - SARAJEVO 2:3 (1:0)

"Rođeni" su do prednosti stigli u finišu prvog dijela kada je mrežu Mušije pogodio Armin Spahić, da bi gosti s "Koševa" na samom početku drugog dijela poravnali rezultat. Strijalac pogotka za izjednačenje bio je Anel Krdžalić nakon lijepe akcije - 1:1.

Samo minut kasnije, uslijedio je preokret "bordo" tima nakon što je Adem Ljajić s pet metara pogodio mrežu Veleža. Bio je to sedmi pogodak ove sezone za kapitena Sarajeva - 1:2.

Sarajevo je sačuvalo prednost samo do 53. minuta kada je Vasilije Đurić majstorskim udarcem s 20-ak metara pogodio mrežu Farisa Ribića - 2:2.

Potom je trener gostiju sa "Koševa" Mario Cvitanović napravio izmjene, a jedan od rezevista Luka Menalo je odlično završio akciju Ljajića, matirao Sanina Mušiju i ponovo vratio prednost Sarajeva u 67. minutu - 2:3.

Do kraja nije bilo promjena rezultata, pa je Sarajevo još jednom potvrdilo treće mjesto na tabeli Premijer lige BiH sa 11 bodova prednosti ispred Veleža, na četvrtoj poziciji.

VELEŽ: Ribić, Šerbečić, Abdulah, Hrkać, Spahić, Duranović, Pidro, Đurić, Mešić, Babić, Stojanović.

SARAJEVO: Mušija, Marudža, Mujkić, Kjereme, Beganović, Krdžalić, Bralić, Ignatkov, Kuprešak, Ljajić, Karlos.









