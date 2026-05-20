Trener Želje pred Široki Brijeg: Nema rezultatskog značaja, ali nije isto biti peti ili šesti

Fudbaleri Željezničara u četvrtak od 20.30 časova dočekuju Široki Brijeg u 35. kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Poslije ostavke Save Miloševića prije poraza od Borca u Banjaluci (1:0), ekipu sa "Grbavice" je preuzeo trener Adin Mulaosmanović, koji je najavio duel sa hercegovačkim timom.

"Pa generalno, sutrašnja utakmica nema neki rezultatski značaj za obje ekipe. Jedino što se mi i Široki Brijeg borimo za petu poziciju, nije isto biti peti ili šesti na tabeli. Očekujemo jednu kvalitetnu utakmicu, jer smo ove godine zaista ostali dužni našim navijačima na 'Grbavici'. Zbog toga očekujemo čvrstu i borbenu utakmicu i nadam se da ćemo doći do pobjede", rekao je Mulaosmanović, a prenio klupski sajt.

Prema njegovim riječima, za predstojeći meč na raspolaganju će imati nešto kraći igrački kadar.

"Treći žuti karton dobili su Sulejman Krpić i Samir Radovac. Imamo i nekoliko rovitiһ igrača, Žoaa Erika, Denija Miloševića i Vinija Peišota, tako da ćemo nakon današnjeg treninga vidjeti kakva je situacija s njima i šta dalje. Generalno, priključili smo nekoliko mlađih igrača iz juniora, tako da ćemo u rosteru imati dosta mladih igrača do 21 godine", dodao je strateg Želje.

Izvor: Promo/NK Široki Brijeg

Njegov kolega sa klupe kluba sa "Pecare" Damir Milanović najavio je da će pružiti priliku mlađim igračim i jednom debitantu na "Grbavici".

"Očekuje nas teško gostovanje na 'Grbavici' protiv kvalitetne ekipe koja je posebno nezgodna na domaćem terenu. Svjesni smo izazova koji nas čeka, ali želimo odigrati disciplinovanu i kvalitetnu utakmicu. Opet ćemo dati minute mladim igračima. Takođe, imaćemo i jedan debitantski nastup, što nas posebno raduje i vjerujem da će momak opravdati ukazano povjerenje", izjavio je Milanović.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

(MONDO)