Ludnica u Londonu poslije titule Arsenala: Slavlje trajalo do jutra

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Igrači Arsenala pomno su pratili meč Bornmuta i Mančester sitija i na kraju imali povod za slavlje - postali su šampioni Engleske.

Arsenal je poslije 22 godine postao šampion Premijer lige, a igrači kluba iz Londona pomno su pratili dešavanja na terenu koji im je odlučivao sudbinu. Susret Bornmuta i Mančester sitija, koji je završen neriješenim rezultatom (1:1), a koji su igrači Arsenala pratili zajedno, imao je poseban ukus - ukus prvaka Engleske.

Arsenal je poslije 37 kola postao prvak Premijer lige, pošto je sakupio 82 boda, pa je kolo prije kraja takmičenja imao povod za slavlje. Igrači kluba iz Londona okupili su se i zajedno kao tim pomno pratili utakmicu, a kako je do posljednjeg sekunda trajala neizvjesnost, jer je Siti priprijetio u 95. minutu, odmah po sudijskom zvižduku uslijedilo je slavlje.

U trening-centru, gdje su igrači zajedno gledali meč, uslijedila je "luda" proslava. Bilo je skakanja, zagrljaja i nevjerice. Sve je trajalo do kasno u noć. Deklan Rajs, Bukajo Saka, Ebereči Eze i Jurijen Timber snimljeni su i u pet ujutru na ulicama Londona kako i dalje slave. Na samom stadionu okupio se veliki broj navijača.

Arsenal sada ima četiri boda više od Sitija, a čini se da je tim Pepa Gvardiole u medijima sve prisutniji zbog dešavanja u klubu, a manje zbog rezultata na terenu, što je nesumnjivo omelo igrače. Tako su "tobdžije" 14. put u istoriji osvojile titulu prvaka Engleske, a prvu poslije dugih 22 godine.

Pogledajte kako je izgledalo slavlje u Londonu:

Veliko slavlje tek je planirano, ali su ulice Londona bile preplavljene odmah poslije remija odigranog na stadionu "Kings Park". Jutro poslije slavlja na ulicama Engleske mogle su da se vide flaše i otpaci, što je samo pokazalo koliko je noć poslije istorijskog uspjeha bila burna.

Priča za medalju: Anja Spasojević (Pešić)
Izvor: MONDO

