Odlazi poslije četiri godine.

Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia

Argentinski fudbaler Markos Senesi najavio je danas da će napustiti Bornmut kada mu istekne ugovor na ljeto.

Ovaj 29-godišnji fudbaler postaće slobodan igrač nakon četiri godine provedene u Bornmutu. Kako piše Bi-Bi-Si (BBC), Bornmut je ovom defanzivcu ponudio novi ugovor, ali je on odlučio da napusti klub, kao i trener Andoni Iraloa.

Vidi opis Jedan od najboljih igrača Bornmuta napušta klub na kraju sezone Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Adam Davy / PA Images / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Li Ying / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Li Ying / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Ponosan sam na sve što smo postigli u posljednje četiri godine. Ostale su nam još dvije velike utakmice ove sezone i jedva čekam da vidim šta možemo da postignemo zajedno", rekao je Senesi.

Bornmut je šesti na tabeli Premijer lige, a u poslhednja dva kola ove sezone dočekaće Mančester siti i gostovaće Notingemu.