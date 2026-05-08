logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Fudbaler Bornmuta slao poruke maloljetnici, izbačen iz tima

Fudbaler Bornmuta slao poruke maloljetnici, izbačen iz tima

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Aleks Himenez, fudbaler Bornmuta, izbačen je iz tima zbog slanja nepristojnih poruka maloljetnici od 15 godina. Istraga je u toku.

Fudbaler Bornmuta izbačen iz tima slao poruke maloljetnici Izvor: ADAM VAUGHAN/EPA

Fudbaler Bornmuta Aleks Himenez slao je nepristojne poruke maloljetnoj djevojci od 15 godina i one su završile na društvenim mrežama. Himenez je zbog toga odmah izbačen iz prvog tima Bornmuta, odnosno tim je odlučio da ne računa na njega sve dok se ne utvrdi šta se tačno dogodilo i da li su poruke vjerodostojne.

"Bornmut je upoznat sa objavama koje kruže društvenim mrežama, a koje se odnose na desnog beka Aleksa Himeneza. Klub razumije ozbiljnost situacije i ona je trenutno predmet istrage. Kao rezultat toga, Aleks neće biti uvršten u sastav za sutrašnju utakmicu Premijer lige protiv Fulama, a klub se za sada neće dalje oglašavati", navodi se u saopštenju koje je Bornmut objavio zaista čim su se poruke "zavrtjele" na Tiktoku, Tviteru i Instagramu.

Između ostalog, Aleks Himenez je insistirao da se upozna sa maloljetnicom iako mu je skrenula pažnju da ima tek 15 godina. "Tebe ne zanima što imam 15 godina?", upitala je djevojka, na šta je Himenez odgovorio: "Naravno da mi je je bitno, ali volim mlađe djevojke, nikad nisam bio sa 15-godišnjakinjom".


Takođe, slao joj je svoje fotografije i još nekoliko poruka insistiravši da se ipak vide, a na kraju je sve završilo na društvenim mrežama i sada bi zbog toga Himenez trebalo da bude uhapšen.

Inače, Aleks Himenez ima 21 godinu i od prošlog ljeta je u Bornmutu kada ga je Milan pozajmio. Zimus je odmah otkupljen zbog odličnih igara.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bornmut fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC