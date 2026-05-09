"Imaš 15 godina? Šta ima veze": Poznati fudbaler iz Premijer lige izbačen iz tima, hitno pokrenuta istraga

Bornmut odmah reagovao zbog slučaja svog fudbalera Aleksa Himeneza

Premijerligaš Bornmut je hitno povukao iz ekipe svog fudbalera Aleksa Himeneza (21), jer su na društvenim mrežama isplivale poruke njegove navodne prepiske sa maloljetnom osobom.

"Mislim da imaš 16 godina. Pogodio sam jer sam veoma inteligentan. Htio bih da se vidimo, jer si veoma lijepa. Malo si mala, ali šta ima veze", pisao je on na Viberu.

Bio je upitan da li mu je bitno što ona ima 15 godina?

"Naravno da mi to ima veze, ali volim mlađe devojke. Nikad nisam bio sa 15-godišnjakinjom", pisao je on.

Himenez je mladi reprezentativac Španije i maloljetnoj osobi je slao i svoje fotografije. Klub je hitno reagovao i sklonio ga iz ekipe za meč protiv Fulama, kao i do daljeg - dok traje istraga.

"Bornmut je svjestan objava koje kruže društvenim medijima u vezi sa našim desnim bekom Aleksom Himenezom. Klub shvata ozbiljnost situacije i trenutno sprovodi istragu. Zbog toga, Aleks neće biti dio tima za meč protiv Fulama i klub se do daljeg neće oglašavati o ovome", saopšteno je.

Aleks Himenez igra redovno za Bornmut, nastupio je 32 puta ove sezone i došao je prošlog septembra iz Milana na pozajmicu, uz mogućnost da ostane za 15 miliona funti, što je engleski klub i iskoristio i platio obeštećenje.