Srbin rastužio premijera Britanije: Zapamtiće Đorđa Petrovića i nemoć svog Arsenala

Arsenal je kod kuće izgubio od Bornmuta (1:2) i potpuno ugrozio osvajanje titule u trci protiv Mančester sitija. Premijer Kir Starmer gledao je uživo i vidio Srbina Đorđa Petrovića

Izvor: Katie Chan / Actionplus / Profimedia

Premijer Ujedinjenog Kraljevstva Kir Starmer gledao je sa tribina kako Arsenal, za koji strastveno navija, gubi kod kuće od Bornmuta 1:2 i kako rizikuje da mu titula izmakne iz ruku.

"Tobdžije" su i dalje lideri tabele Premijer lige, sa mirnih devet bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Mančester siti, ali i sa čak dvije utakmice manje. Ako bi "građani" pobijedili u ta dva meča, razlika bi bila samo tri boda, a Arsenal do kraja ima još šest utakmica da brani tako smanjenu prednost.

Povrh toga, dva tima igraće izuzetno važan međusobni meč u nedjelju, 19. aprila i pobjeda bi ekipi Pepa Gvardiole donijela i bolji međusobni skor (prvi meč završen 1:1 u septembru), a sa tim i punu kontrolu trke za titulu. Bio bi to nevjerovatan obrt u završnici sezone u kojoj je Arsenal dominantno vodio u odnosu na sve rivale, pa i onda kada bi igrao neočekivano "tvrdo" i neefikasno.

Strijelci za Bornmut na stadionu Emirejts bili su Francuz Eli Žunior Krupi (19) u 17. minutu i mladi engleski vezista Aleks Skot (22), koji je "ovjerio" trijumf pogotkom u 75. minutu. U međuvremenu je centarfor Arsenala Viktor Đekereš izjednačio u 35. minutu iz penala, ali nije bilo preokreta koji su mnogi očekivali. Gostujući tim je sa srpskim golmanom Đorđem Petrovićem u startnoj postavi nanio favoritu jedan od najbolnijih poraza ove sezone i potpuno mu zakomplikovao proljeće.

Starmeru zabranjeno da gleda sa tribine

Izvor: Alexandros Michailidis/Shutterstock

Poslije poraza u FA Kupu od Sautemptona (1:2) i od Mančester sitija u finalu Liga kupa (0:2), navijači Arsenala vidjeli su kako njihov tim doživljava još jedan težak udarac. Premijer Kir Starmer sjedio je na svom mjestu u loži i patio je zajedno sa ostalim navijačima, sa kojima je do stupanja na funkciju dijelio mjesto na tribini, kao vlasnik sezonske karte. U međuvremenu su bezbjednosne službe procijenile da bi mu bila ugrožena sigurnost da je ostao na istom mjestu, a pratio je Arsenal godinama i na gostovanjima kao "običan" navijač.

Ovog proljeća i vođa Laburističke partije prolazi kroz veliku nervozu dok Arsenal gubi dah u finišu, dok se mjesecima očekuje da konačno osvoji prvu titulu Premijer lige od davne 2004. godine i Vengerovih "nepobjedivih".

Šta dalje u trci za titulu?

Izvor: Shutterstock

Ko sa kim igra do kraja?

Arsenal: Mančester siti (g), Njukasl, Fulam, Vest Hem (g), Barnli, Kristal Palas (g)

Mančester siti: Čelsi (g), Arsenal, Barnli (g), Everton (g), Brentford, Bornmut (g), Aston vila, Kristal Palas



