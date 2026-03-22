Mančester siti održao čas fudbala Arsenalu: Pehar ide u ruke Pepa Gvardiole

Mančester siti je u finalu Liga kupa pobijedio Arsenal i došao do trofeja.

Izvor: News Images / Sipa USA / Profimedia

Mančester siti je osvojio Liga kup Engleske. U finalu je održao čas fudbala Arsenalu - 2:0. Tim Mikela Artete je blizu da osvoji Premijer ligu, bori se i za pehar u Ligi šampiona, ali je u ovom takmičenju doživio težak udarac.

Ponovo će se pričati o taktici Mikela Artete i o "anti-fudbalu Arsenala", ali je na kraju Siti pokazao snagu i slavio. Uostalom, podatak da je imao 62 odsto loptu u posjedu govori i ko je imao inicijativu.

Oba gola pala su u drugom poluvremenu i to za samo četiri minuta. Oba je postigao Niko O'Rajli. Prvi u 60. minutu poslije velike greške golmana Kepe, pa onda i u 64. minutu. Dovoljno za veliku pobjedu "građana" i titulu.