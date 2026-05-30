Nikad nije šutirao penal, a baš ovaj je tražio: Bivši igrač Dinama iz Zagreba tragičar finala Lige šampiona

Gabrijel Magalješ htio je da baš on izvede peti penal protiv PSŽ-a u finalu Lige šampiona i učinio je to jako loše. Proganjaće ga taj promašaj.

Izvor: Craig Mercer / Alamy / Profimedia

Arsenal je izgubio u finalu Lige šampiona protiv Pari Sen Žermena izuzetno bolno, na penale. Brazilski štoper Gabrijel Magaljaeš (28) šutirao je peti jedanaesterac za engleski tim na "Puškaš areni" u Budimpešti i prebacio loptu preko prečke.

Na taj način, postao je tragičar utakmice, prvi igrač koji je prebacio gol iz penala u finalu Lige šampiona još od 2005. godine i udarca Seržinja na Milan - Liverpul. Povrh toga, bio je to prvi penal koji je Gabrijel uopšte izveo u Arsenalu, a u klubu je 2020. godine.

Nekadašnji igrač Dinama iz Zagreba (iz sezone 2017/18) tražio je od menadžera Arsenala Mikela Artete da baš on izvede penal.

"Tražio je da šutira peti. Pripremali smo se i trenirali za ovaj trenutak. Obično su izvođači penala Bukajo (Saka), Martin (Odegard) i Kai (Haverc) i bili bi i sada, ali znali smo da će biti drugi izvođači ako finale ode u produžetke", rekao je Arteta poslije utakmice.

"Morate ovako u sličnim trenucima. Na nesreću, nismo u ključnim trenucima imali preciznost koju su oni imali i zato nismo osvojili", dodao je Arteta.

Gabrijel će morati brzo da se oporavi od ovog šoka, jer već u ponedjeljak reprezentacija Brazila putuje u Sjedinjene Države, u svoju bazu za Svjetsko prvenstvo, na kojem će prvu utakmicu igrati protiv Alžira 13. juna. Magaljaeš je jedan od važnijih igrača na spisku Karla Anćelotija za Svjetsko prvenstvo.