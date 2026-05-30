Senzacija u Živinicama: Drugoligaš u finalu Kupa BiH!

Veliko iznenađenje u drugom polufinalnom meču završnice.

Rukometaši Konjuha i Gradačca igraće u finalu Kupa BiH za sezonu 2025/26.

Nakon što je domaćin turnira u neizvjesnom meču porazio Izviđač i tako šampionu BiH uskratio mogućnost da se bori za "duplu krunu", u Živinicama je viđen još jedan iznenađujući rezultat.

Naime, ovogodišnji učesnik Prve lige Federacije BiH, koji je osvojio šampionsku titulu i plasirao se u najviši rang, porazio je dobojsku Slogu 35:34 i tako se plasirali u finale, gdje će, baš kao i domaćin Konjuh, imati prilike da prvi put u istoriji podignu pehar namijenjen osvajaču Kupa BiH.

Finale je na programu u nedjelju od 17 časova, uz direktan prenos na BHT.