Trofej ostao u Cazinu: Rukometašice Krajine osvojile Kup BiH poslije drame i prekida!

Krajina je nakon prekida meča u jednom trenutku osvojila kup-takmičenje.

Izvor: ŽRK Krajina

Rukometašice cazinske Krajine osvajačice su Kupa BiH!

Cazinjanke su u finalu završne smotre, igrane pred domaćom publikom, porazile tim Krivaje rezultatom 31:27. Priredile su tako još jedno nezaboravno veče za svoje navijače, nakon što su sinoć u polufinalnom duelu srušile favorizovane Hadžiće, šampiona BiH, rezultatom 29:26.

Utakmicu u Cazinu obilježila je i odluka igračica Krivaje da, nezadovoljne određenim sudijskim odlukama, napuste teren. Ubrzo su se, međutim, vratile pa je meč kako je i planirano priveden kraju.

U ekipi Krajine po šest pogodaka postigle su Staša Mandić, Ema Muhamedagić i Amela Džakmić. Sa druge strane, u taboru Krivaje prednjačila je Anela Latifović, koja je sedam puta zatresla protivničku mrežu.

Kad je riječ o konkurenciji rukometaša, završni turnir igra se sljedećeg vikenda u Živinicama. Polufinalni parovi su Gradačac – Sloga i Konjuh – Izviđač.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!