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Crvena zvezda ostala bez pojačanja: Eksplodirao u Evroligi, pa ga oteo velikan

Crvena zvezda ostala bez pojačanja: Eksplodirao u Evroligi, pa ga oteo velikan

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Crveno-bijeli će morati da potraže plejmejkera na drugom mestu.

Džastin Robinson ne dolazi u Zvezdu Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Američki košarkaš Džastin Robinson koji se spominjao kao potencijalno pojačanje Crvene zvezde, sada je bliži da zaduži dres Barselone, javlja grčki "Sport24".

Džastin Robinson iza sebe ima sjajnu sezonu u dresu Pariza i u Evroligi je prosječno bilježio 14,6 poena, 1,5 skokova, 4,5 asistencija i stoga je privukao veliku pažnju evroligaša.

Kako se navodi, pregovori sa Barselonom su u poodmakloj fazi, ostali su još detalji i očekuje se da uskoro sve bude završeno. Crvena zvezda će morati da se okrene novim rješenjima, pošto joj je na poziciji plejmejkera potrebno još jedno pojačanje osim Krisa Džonsa koji stiže iz Hapoela. Na toj poziciji poslije odlaska Kodija Milera-Mekintajera ima još Stefana Miljenovića.

Robinson je u Pariz stigao iz Trapanija, a kartu za Evropu je kupio preko Breogana gdje se kratko zadržao. U NBA ligi je uglavnom igrao za razvojne timove Vaišingtona, Oklahome, Milvokija, Sakramenta i Detroita.

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Tagovi

KK Crvena zvezda košarka Evroliga

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