Evroliga traži 50 miliona evra od Zvezde i Partizana: Postavljeni su uslovi, evo o čemu se radi

Evroliga želi da Crvena zvezda i Partizan postanu franšize, ali za to će morati da izdvoje čak 50 miliona evra. Na prekretnici su.

Izvor: MN PRESS

Evroliga želi da Crvena zvezda i Partizan postanu franšize. Zbog sve većih pritisaka i ulaska NBA lige u Evropu čelnici elitnog takmičenja prave određene poteze i žele da klubove podignu na viši nivo, zato od "vječitih" traže čak 50 miliona evra.

Prema informacijama koje je prenio "Kurir", Evroliga je definisala model po kom bi klubovi mogli da dobiju status franšize, odnosno stalnog učesnika takmičenja. Za to treba da izdvoje 50.000.000 kao ulaznicu za dugoročnu kartu koja bi garantovala mjesto u eliti.

"Plan koji se razmatra podrazumijeva da bi franšizni klubovi imali sigurno učešće iz sezone u sezonu bez bojazni od rezultatskog ispadanja ili specijalnih pozivnica. Klubovi koji ne uđu u taj sistem ne bi imali zagarantovano mjesto. Zavisili bi od odluka Evrolige, formata takmičenja i dostupnih specijalnih pozivnica", navodi se u tekstu.

Dakle, na neki način bi se stvorio zatvoreni sistem, ali je pitanje i da li je ova svota novca zaista vrijedna? Posebno kada se uzmu u obzir nagradni fondovi, novac od TV prava i koliko klubovi zaista dobijaju. Ostaje da se vidi da li će "vječiti" prihvatiti ovu ponudu.