Partizan se uključio u trku za Francuza, kojeg odavno želi i Crvena zvezda

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Partizan želi košarkaša Baskonije i ujedno jednog od najboljih u Evroligi - Timotija Luvavu-Kabaroa.

partizan i zvezda zele timotija luvavu kabaroa Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Partizan i Crvena zvezda nameračili su se na istog igrača. Timoti Luvavu-Kabaro iz Baskonije postao je želja crno-bijelih, ali i Efesa, pa i Barselone, javljaju španski mediji.

Evroligaški timovi formiraju ekipe za narednu sezonu, pa tako svi žele najbolje igrače u svojim timovima. Jedan od poželjnijih je svakako Timoti Luvavu-Kabaro, igrač iz Francuske koji je bio jedna od senzacija elitnog takmičenja. Nekoliko timova otpisalo je Francuza, između ostalih Fenerbahče kojem je plata ovog košarkaša prevelika, ali kako javljaju iz Španije - Partizan i Efes su i dalje u igri.

Partizan je svjestan da će izgubiti Isaka Bongu, koji ima namjeru da se vrati u NBA ligu, pa su zbog toga iz Humske naciljali Armonija Bruksa, a sa njim i Luvavu-Kabaroa. Kako se navodi "Partizan je dao dobru ponudu igraču".

Život u Srbiji za Francuza ne bi bio stran, pošto je već igrao u Megi. Prethodno se govorio i o interesovanju od strane Crvene zvezde, a i ne čudi, pošto je Luvavu u ovoj evroligaškoj sezoni bio sjajan. Ubacivao je 18,5 poena, imao je 3,1 skok, 1,8 podeljenih lopti. Tokom karijere je nosio dresove Olimpije iz Milana, ASVEL i sada Baskonije. Dio karijere proveo je i u NBA ligi, pa je bio igrač Filadelfije, Oklahome, Čikaga, Bruklina, Atlante.

Priča za medalju: Milenko Tepić
