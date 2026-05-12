Valensija zabranila ulaz predsjedniku Panatinaikosa u dvoranu

Valensija zabranila ulaz predsjedniku Panatinaikosa u dvoranu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Valensija je zabranila ulaz Dimitrisu Janakopulosu u dvoranu i rade sve da ne dozvole da se nađe na petom meču plej-of serije.

Izvor: Irina R Hipolito / AFP / Profimedia

Dimitris Janakopulos dobio je suspenziju na tri utakmice u Evroligi zbog sramotnog ponašanja u drugom meču plej-of serije protiv Valensije. Španski klub je izgubio obje utakmice kod kuće, pa je dobio obje u Atini i peta, odlučujuća utakmica igra se u Valensiji u srijedu (21 čas) i tamo neće biti kontroverznog vlasnika grčkog tima.

"Nadam se da će Valensija da pošalje pismo Evroligi i da mi dozvoli da budem uz tim u petoj utakmici", napisao je Janakopulos poslije četvrtog duela i poraza u Atini.

Želja mu se neće ostvariti pošto španski mediji prenose da Grku neće biti dozvoljen ulazak u dvoranu ni po kojim uslovima. "Marka" je prenijela da će čelnici kluba da unajme dodatno obezbjeđenje kako bi uradili sve da spriječe njegov ulazak u "Rođ arenu".

Tenzije su krenule i prije utakmice i Valensija ne želi da dozvoli Janakopulosu da napravi cirkus i novi skandal. Ostaje da se vidi i kako će se ponašati Ergin Ataman koji je u svim dosadašnjim mečevima u ovoj plej-of seriji znao da napravi haos na terenu kada njegova ekipa gubi i da namjerno dobije tehničke kako bi prouzrokovao reakciju.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
