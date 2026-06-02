Trojica trenera rođenih u BiH predvode učesnike Mundijala

Fudbalski stručnjaci rođeni u Bosni i Hercegovini predvodiće selekcije na predstojećem Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi.

Izvor: MONDO

Uz selektora “zmajeva” Sergej Barbareza, koji je rođen u Mostaru, još dvojica trenera s porijeklom u BiH će voditi svoje nacionalne timove na šampionatu svijeta.

U pitanju su selektori Hrvatske i Alžira, Zlatko Dalić rođeni Livnjak, čiji su izabranici večeras poraženi od Belgije u Rijeci (0:2), odnosno Vladimir Petković, rođen u Sarajevu.

Trojica stručnjaka iz male zemlje sa oko tri miliona stanovnika i mnogo problema u njoj, sjediće na klupama ekipa na najvećoj fudbalskoj smotri na svijetu.

Fudbaleri BiH su u utorak uveče po našem vremenu stigli u Sent Luis, gdje će na stadionu Enerdžajzer Park 6. Juna od 21 čas igrati protiv selekcije Paname u generalnoj probi pred početak Mundijala.

Naši Zmajevi su sletili u St. Louis, gdje ih je dočekalo lijepo i toplo vrijeme, ali i vremenska razlika od 7 sati u odnosu na Bosnu i Hercegovinu.



Već na aerodromu ih je dočekao i veliki broj naših navijača, koji će sigurno biti velika podrška našoj reprezentaciji.pic.twitter.com/1Ta6IVmhhM — NFS BIH (@NFSBiH)June 2, 2026

Prvu utakmicu na prvenstvu svijeta BiH će odigrati šest dana kasnije u istom terminu u Torontu protiv Kanade. Potom slijede dueli sa Švajcarskom (18. jun, Inglvud) i Katarom (24. jun, Sijetl).

Izvor: Profimedia

S druge strane, Dalićevi “kockasti” će poslije poraza od Belgije ugostiti Sloveniju 7. juna, pa ih na Mundijalu očekuju dvoboji sa Englezima 17. juna u Dalasu, zatim slijedi duel s Panamom 23. juna u Torontu, dok je posljednji meč u grupi Hrvatske zakazan za 27. juni protiv selekcije Gane u Filadelfiji.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Alžir na čelu sa Petkovićem, najprije će odmjeriti snage sa aktuelnim svjetskim prvakom Argentinom u Kanzas Sitiju 16. juna, šest dana kasnije se sastaje sa Jordanom u San Francisku, a posljednji meč grupne faze će odigrati protiv Austrije, ponovo u Kanzas Sitiju.

C’EST ÉNORME : la Bosnie , pays de seulement 3 millions d’habitants, sera représenté par 3 sélectionneurs à la Coupe du Monde.



Zlatko Dalic (Croatie )

Vladimir Petkovic (Algérie )

Sergej Barbarez (Bosnie )pic.twitter.com/ECVeoC8Sub — BeFootball (@_BeFootball)June 2, 2026

(MONDO)