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Trojica trenera rođenih u BiH predvode učesnike Mundijala

Trojica trenera rođenih u BiH predvode učesnike Mundijala

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Fudbalski stručnjaci rođeni u Bosni i Hercegovini predvodiće selekcije na predstojećem Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi.

Zlatko Dalić Vladimir Petković Sergej Barbarez iz Bih vode tri selekcije na Svjetsko prvenstvo Izvor: MONDO

Uz selektora “zmajeva” Sergej Barbareza, koji je rođen u Mostaru, još dvojica trenera s porijeklom u BiH će voditi svoje nacionalne timove na šampionatu svijeta.

U pitanju su selektori Hrvatske i Alžira, Zlatko Dalić rođeni Livnjak, čiji su izabranici večeras poraženi od Belgije u Rijeci (0:2), odnosno Vladimir Petković, rođen u Sarajevu.

Trojica stručnjaka iz male zemlje sa oko tri miliona stanovnika i mnogo problema u njoj, sjediće na klupama ekipa na najvećoj fudbalskoj smotri na svijetu.

Fudbaleri BiH su u utorak uveče po našem vremenu stigli u Sent Luis, gdje će na stadionu Enerdžajzer Park 6. Juna od 21 čas igrati protiv selekcije Paname u generalnoj probi pred početak Mundijala.

Prvu utakmicu na prvenstvu svijeta BiH će odigrati šest dana kasnije u istom terminu u Torontu protiv Kanade. Potom slijede dueli sa Švajcarskom (18. jun, Inglvud) i Katarom (24. jun, Sijetl).

Izvor: Profimedia

S druge strane, Dalićevi “kockasti” će poslije poraza od Belgije ugostiti Sloveniju 7. juna, pa ih na Mundijalu očekuju dvoboji sa Englezima 17. juna u Dalasu, zatim slijedi duel s Panamom 23. juna u Torontu, dok je posljednji meč u grupi Hrvatske zakazan za 27. juni protiv selekcije Gane u Filadelfiji.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Alžir na čelu sa Petkovićem, najprije će odmjeriti snage sa aktuelnim svjetskim prvakom Argentinom u Kanzas Sitiju 16. juna, šest dana kasnije se sastaje sa Jordanom u San Francisku, a posljednji meč grupne faze će odigrati protiv Austrije, ponovo u Kanzas Sitiju.

(MONDO)

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Tagovi

Sergej Barbarez Zlatko Dalić Vladimir Petković Mundijal 2026

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