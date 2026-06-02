Težak udarac za Arnautovića i ekipu: Moraće bez ključnog igrača na Mundijal

Austrija je ostala bez važnog igrača pred Svjetsko prvenstvo pošto se Krištof Baumgartner povrijedio.
Težak udarac za reprezentaciju Austrije pred početak Svjetskog prvenstva. Na Mundijalu neće moći da igra jedan od najvažnijih igrača - Kristof Baumgartner. On se povrijedio na zagrijavanju pred prijateljsku utakmicu sa Tunisom. Dodatni pregledi potvrdili su da je povreda ozbiljnija nego što se mislilo i da neće moći da ide na Mundijal.
"Ovo je za nas baš gorka pilula, prvo zbog Kristova, pa onda i zbog cijele ekipe. Važan je igrač za nas i našu ekipu. Ima punu podršku u procesu rehabilitacije", poručio je selektor Austrije Ralf Rangnik.
Na istoj utakmici povrijedio se i David Alaba koji je napustio teren na poluvremenu, ali su iz Austrije potvrdili da su snimci pokazali da nema ozbiljnih oštećenja i da će ići na Mundijal. Dosta problema za Marka Arnautovića i saigrače koji će igrati u grupi J sa Argentinom, Jordanom i Alžirom.
- Golmani: Patrik Penc (Brondbi), Aleksander Šlager (Red Bul Salcburg), Florijan Vigele (Viktorija Plzenj)
- Odbrana: David Afengruber (Elče), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Totenhem), Marko Fridl (Verder Bremen), Filip Linhart (Frajburg), Filip Mvene (Majnc), Štefan Poš (Majnc), Aleksander Pras (Hofenhajm), Mihael Svoboda (Venecija)
- Vezni red: Kristof Baumgartner (RB Lajpcig), Karni Čukvuemeka (Borusija Dortmund), Florijan Grilič (Braga), Konrad Lajmer (Bajern Minhen), Marsel Sabicer (Borusija Dortmund), Ksaver Šlager (RB Lajpcig), Romano Šmid (Verder), Alesandro Šopf (Volfsberger), Nikolas Zajvald (RB Lajpcig), Paul Vanner (PSV), Patrik Vimer (Volfsburg)
- Napad: Marko Arnautović (Crvena zvezda), Mihael Gregorič (Augsburg), Saša Kalajdžić (LASK).