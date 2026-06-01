Vezni fudbaler Denil Kastiljo, svojevremeno igrač na pozajmici u Partizanu, ide na Mundijal sa Ekvadorom.

Mundijal 2026 je sve bliži, a na takmičenju koje će se više od mjesec dana igrati u SAD, Kanadi i Meksiku nećemo gledati reprezentaciju Srbije. Ipak, biće nekoliko fudbalera sa srpskim porijeklom, ali i nekoliko igrača koji su tokom godina nastupali u srpskom fudbalu. Jedan od njih je i bivši vezni igrač Partizana Denil Kastiljo (22).

Tokom trenerskog mandata Igora Duljaja, nekadašnji vezni fudbaler je preko svojih prijateljskih veza na pozajmicu iz Šahtjora doveo Kastilja. Mladi fudbaler proveo je u Beogradu nekoliko mjeseci, odigrao 15 mečeva, postigao dva gola i jednom asistirao za pogodak, a zatim spakovao kofere i vratio se u Ukrajinu.

Spisak Ekvadora za Svjetsko prvenstvo: Bivši fudbaler Partizana ide na Mundijal 2026

U međuvremenu ga je Šahtjor za 4.000.000 evra prodao Mitjilandu, za koji trenutno nastupa. Ove sezone je odigrao čak 49 mečeva, uz šest postignutih golova i sedam asistencija u dresu danskog tima. Dobre igre primijetili su i u Ekvadoru, pa je svih pet mečeva u dresu nacionalnog tima odigrao za nešto malo više od godinu dana.

Među najvećim zvijezdama fudbalske reprezentacije Ekvadora svakaku su Vilijan Pačo i Pjero Inkapije, fudbaleri koji su prije nekoliko dana igrali za svoje timove u finalu Lige šampiona. Pačo je nastupao za Pari Sen Žermen, a Inkapije za Arsenal, pa nije bilo moguće da Ekvador ostane bez trofeja ove sezone.

Naravno, treba istaći i Enera Valensiju koji u poznim igračkim godinama ide na Mundijal. Sada vjerovatno neće biti nedodirljiv u timu, ali će imati priliku da popravi svoj učinak od šest postignutih golova na prethodna dva turnira. Zanimljivo je ime još i Pervasa Estupinjana koji ima ogromno iskustvo u evropskom fudbalu, odnosno Mojzesa Kaiseda koji je jedna od zvijezda Čelsija.

Golmani: Ernan Galindez (Urakan), Mojzes Ramirez (AE Kifisijas), Gonzalo Valje (LDU Kito)

Odbrana: Vilijan Pačo (PSŽ), Pjero Inkpije (Arsenal), Žoel Ordonjez (Klub Briž), Feliks Tores (Internasional), Pervas Estupinjan (Milan), Jajmar Medina (Genk), Anhelo Presijado (Atletiko Mineiro), Džekson Porozo (Klub Tihuana);

Vezni red: Alan Minda (Atletiko Mineiro), Mojzes Kaisedo (Čelsi), Žordi Alsivar (Independijente), Denil Kastiljo (Midtjiland), Džon Jeboa (Venecija), Alan Franko (Atletiko Mineiro), Pedro Vite (Pumas), Kendri Paez (River Plejt), Nilson Angulo (Sanderlend), Gonzalo Plata (Flamengo);

Napad: Kevin Rodrigez (Union Sen Žiloaz), Entoni Valensija (Rojal Antverpen), Ener Valensija (Pačuka), Žordi Kaisedo (Urakan), Džeremi Arevalo (Štutgart).

