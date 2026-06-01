Fudbalerke BiH igraju za plej-of kvalifikacija za SP i mjesto u višem rangu: "Zmajice" se okupile pred mečeve odluke

Izvor: FS BiH

Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se u Trening centru FS BiH u Zenici i počela pripreme za predstojeće utakmice C divizije evropskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv Litvanije i Estonije.

Prvi meč bh. reprezentativke odigraće 5. juna u 17.00 časova u zeničkom trening kampu protiv Litvanije, dok će četiri dana kasnije gostovati Estoniji u Parnuu.

Na spisku selektora Selvera Hodžića za ove mečeve našle su se:

- golmani: Somea Položen (Nordsjeland), Iman Dumanjić (ŽNK Split), Hana Karačić (SFK 2000 Sarajevo);

- odbrana: Lana Radulović (ŽFK Spartak), Samra Muhić (Arna Bjernar), Andrea Gavrić (SFK 2000 Sarajevo), Melisa Hasanbegović (Al-Ula), Maja Hrelja (Gornik), Milica Denda (Emina), Nina Brnić (ŽNK Hajduk), Selma Kapetanović (Al-Ula), Nina Garibija (Olvsje);

- vezni red: Marija Ana Milinković (Inter), Marija Aleksić (Bešiktaš), Elma Husić (Emina), Emina Ekić (Hjuston Deš), Dalal Bratović (SFK 2000 Sarajevo), Đula Velagić (SFK 2000 Sarajevo);

- napad: Sofija Krajšumović (CSKA), Andrea Grebenar (Lokomotiv Moskva), Milena Nikolić (CSKA), Vina Crnoja (Salcburg), Andrea Čule (Emina).

"Pred nama su dvije veoma važne utakmice i očekujem da maksimalno ozbiljno pristupimo svakom treningu i svakom detalju tokom priprema. Vjerujem u kvalitet i karakter ove ekipe, a cilj nam je da u duelima sa Litvanijom i Estonijom osvojimo šest bodova i potvrdimo prvo mjesto na tabeli. Atmosfera u reprezentaciji je odlična i uvjeren sam da ćemo spremno dočekati izazove koji nas očekuju", istakao je selektor Hodžić.

Reprezentacija BiH je u prva četiri kola osvojila devet bodova. Savladala je Estoniju (3:1) i dva puta selekciju Lihtenštajna (13:1, 0:6), dok je poraz upisan na gostovanju Litvaniji (2:0).

Prvoplasirani tim steći će direktan nastup u B diviziji, ali i plej-of kvalifikacija za mjesto na prvenstvu svijeta koje se 2027. godine igra u Brazilu.

(mondo.ba)

Spisak fudbalerki BiH za utakmice protiv Litvanije i Estonije