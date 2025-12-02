logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Zmajice" remizirale sa Grčkom u Zenici, Marija Aleksić promašila penal

"Zmajice" remizirale sa Grčkom u Zenici, Marija Aleksić promašila penal

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Meč je završen rezultatom 1:1.

Fudbalerke BiH igrale 1:1 protiv Grčke Izvor: FS BiH

Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je rezultatom 1:1 sa Grčkom u prijateljskoj utakmici odigranoj u trening-centru FS BiH u Zenici.

Malo je nedostajalo da Andrea Grebenar u 3. minutu donese prednost bh. timu. Odlično je prošla po lijevoj strani i u pokušaju da centrira pogodila prečku gola Grčke. 

Minela Gačanica je potom u 23. minutu izašla sama pred gostujući gol, ali loptu nakon njenog udarca golman grčkog tima Dimitra Janakuli uspijeva da izbaci u korner. Tri minuta kasnije, Sofija Krajšumović je faulirana u grčkom šesnaestercu. Dosuđen je penal, ali je Marija Aleksić bila neprecizna.

Gošće su prvi put zaprijetile u 36. minutu, kada je Nikoleta Elena udarcem sa distance pogodila stativu. Minut prije odlaska na odmor, Grčka je stigla do prednosti, kada je Sofija Konguli realizovala udarac sa 11 metara.

Izjednačenje je uslijedilo u 59. minutu. Tada su odličnu akciju izvele izabranice Selvera Hodžića, koju je preciznim udarcem sa desetak metara krunisala Grebenar.

U preostalom vremenu "zmajice" su imale terensku inicijativu, ali se rezultat više nije mijenjao.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba/nfsbih.ba)

Možda će vas zanimati

Tagovi

zmajice BiH Grčka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC