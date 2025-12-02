"Zmajice" remizirale sa Grčkom u Zenici, Marija Aleksić promašila penal

Meč je završen rezultatom 1:1.

Izvor: FS BiH

Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je rezultatom 1:1 sa Grčkom u prijateljskoj utakmici odigranoj u trening-centru FS BiH u Zenici.

Malo je nedostajalo da Andrea Grebenar u 3. minutu donese prednost bh. timu. Odlično je prošla po lijevoj strani i u pokušaju da centrira pogodila prečku gola Grčke.

Minela Gačanica je potom u 23. minutu izašla sama pred gostujući gol, ali loptu nakon njenog udarca golman grčkog tima Dimitra Janakuli uspijeva da izbaci u korner. Tri minuta kasnije, Sofija Krajšumović je faulirana u grčkom šesnaestercu. Dosuđen je penal, ali je Marija Aleksić bila neprecizna.

Gošće su prvi put zaprijetile u 36. minutu, kada je Nikoleta Elena udarcem sa distance pogodila stativu. Minut prije odlaska na odmor, Grčka je stigla do prednosti, kada je Sofija Konguli realizovala udarac sa 11 metara.

Izjednačenje je uslijedilo u 59. minutu. Tada su odličnu akciju izvele izabranice Selvera Hodžića, koju je preciznim udarcem sa desetak metara krunisala Grebenar.

U preostalom vremenu "zmajice" su imale terensku inicijativu, ali se rezultat više nije mijenjao.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba/nfsbih.ba)