Barbarez je tu 24 sata za reprezentaciju! Selektor Hodžić za Mondo: "Pustite djevočice da sanjaju svoje snove"

Selektor reprezentacije BiH Selver Hodžić je u razgovoru sa Mondo portal govorio o svojoj igračkoj karijeri, počecima u trenerskom poslu, reprezentaciji BiH i poređenju sa Švajcarskom, a nije moglo ni bez "zmajeva" i Sergeja Barbareza čiji dres iz HSV-a još čuva kući.

Početkom prošle godine za novog selektora ženske reprezentacije Bosne i Hercegovine imenovan je Selver Hodžić. Tako je Samira Hurem napustila kormilo "zmajica" nakon punih 13 godina. Ona je za selektora imenovana 2011. godine i od tada je sa klupe predvodila žensku reprezentaciju BiH.

Hodžić, koji je rođen u Brčkom 1978. godine, veći dio života proveo je u Švajcarskoj gdje je imao uspješnu igračku karijeru. Nastupao je za niz klubova iz ove zemlje, a najbolje partije pružao je u dresu Tuna s koji je „dogurao“ i do Lige šampiona.

Selektor Hodžić je u intervjuu za MONDO govorio o brojnim temama, a kada je u pitanju njegova igračka karijera kaže da je zadovoljan, ali zbog jedne stvari ipak žali.

"Sve u svemu sam zadovoljan. Kad pogledam kako sam počeo kao profesionalac, mislim da sam dosta uradio i izgradio dobru karijeru. Sa 14 godina sam došao ovdje i nisam više od godinu dana igrao fudbal uopšte. Tako da kad sve saberem i oduzmem dao sam sve od sebe. Nikada sebi ne postavljam pitanje zašto sam nešto uradio ili zašto nešto nisam. Možda mi je jedino žao što nikada nisam zaigrao za reprezentaciju Bosne i Hercegovine."

Kako kaže kontakti sa Fudbalskim savezom BiH su postojali, ali je ostalo samo na tome.

"U vrijeme kada sam ja igrao, bilo je stvarno kvalitetna reprezentacija, bilo je jako dobrih igrača. Kontakata je bilo, zvali su me iz Fudbalskog saveza BiH, pričali smo o nekim stvarima, htjeli su da me zovu međutim nije se desilo nikada. Kasnije ja nisam pokušavao da nešto napravim povodom toga. Nismo tada imali mnogo igrača koji su igrali u Ligi šampiona, tako da kontakti postojali, ali šta je bilo bilo je, to ostavljamo u prošlosti i gledamo napred", rekao je Hodžić.

Kada je okačio kopačke o klin, odmah je uplovio u trenerske vode krenuvši od najmlađih kategorija. Put ga je odveo u ženski fudbal, a bio je dio stručnog štaba Švajcarske i na Svjetskom prvenstvu za žene 2023. godine.

"Kada sam završio igračku karijeru, bilo mi je vrlo važno da prođem te mlađe timove, da vidim kako ta djeca razmišljaju. Vodio sam različite timove u Lucernu, bio asistent u nekima timovima. Imao sam ponuda da budem asistent u nekim klubovima ili glavni trener. Oko perioda korone, jedan prijatelj me pitao da li bih bio zainteresovan da vodim žensku ekipu, malo sam se predomišljao, ali me je on povukao. Bio sam trener u švajcarskoj ligi u ekipi Arau. Tu sam ostao godinu dana i svidjelo mi se", rekao je Hodžić i dodao:

"Svidjela mi se energija djevojaka, njihov pristup, zahvalnost i kako funkcionišu između sebe. Drugačije je sigurno od muškog fudbala kad poredimo te stvari. Moram reći da sam imao ponuda i od malo ozbiljnijih klubova ovdje u Švajcarskoj ili Njemačkoj, međutim dobio sam ponudu ženske reprezentacije Švajcarske koju sam prihvatio. Tu sam bio cijelu godinu, bio na Svjetskom prvenstvu što je jedno veliko iskustvo, za mene je to tada bio vrhunac karijere."

O svojoj prethodnici na klupi „zmajica“ Hodžić ima samo riječi hvale, a zadovoljan je kako su ga reprezentativke prihvatile.

"Dobio sam tu čast da zamijenim gospođu Hurem, ona je ta koja je napravila nešto veliko u BiH i dan danas se bori za ženski fudbal. Imam dobru komunikaciju s njom, mislim da smo potrebni jedno drugom. Igračice su dobro podnijele tu promjenu, smatram da sam ja otvorena osoba, nisam neko ko želi da sprovede samo svoju ideju. Ja slušam i naše reprezentativke, meni znači njihovo mišljenje i mislim da su one dobro prihvatile tu otvorenu komunikaciju", dodao je Hodžić.

U poređenju sa švajcarskom reprezentacijom, kvaliteta u stručnom štabu ne nedostaje. Jasno je da je finansijska sitaucija mnogo bolja, a zanimljiv je podatak da Švajcarska sa nešto manje od devet miliona stanovnika ima 40.000 fudbalerki dok BiH čak 40 puta manje.

"Imamo veoma kvalitetne ljude u stručnom štabu i oko stručnog štaba. Ja koliko vidim, mi ne radimo ništa manje od švajcarske reprezentacije. Naravno oni imaju bolju finansijsku situaciju. Oni svi u stručnom štabu žive samo od toga, imaju sigurno više resursa. Gledao sam neke podatke, oni imaju 40 puta više igračica, otprilike mi imamo 1000, a oni 40.000. Pored toga tu su i sponzori koji u Švajcarskoj dosta ulažu u ženski fudbal, kao i marketing. Sljedeće godine ovdje će biti Evropsko prvenstvo i već sada se to promoviše kao veliki događaj. Mnogo novca se ulaže u ženski fudbal, terene, igračice i još stvari pored toga. Međutim moram dodati, da ako gledamo kvalitet i mi u BiH imamo dosta dobrih stručnjaka", kaže Hodžić

"Zmajice" su prije nešto više od dva mjeseca u polufinalu baraža za odlazak na Evropsko prvenstvo eliminisane od Srbije. Nakon 2:2 u Zenici, reprezentativke BiH su u gostima doživjele poraz 4:1. Po selektoru „zmajice“ su odigrale dosta dobrih 150 minuta tog dvomeča, ali presudilo je tih posljednjih pola sata s kojima Hodžić nije zadovoljan.

"Kad izgubiš i ispadneš nisi zadovoljan, ali moramo da kažemo da smo u prvoj utakmici dobro odigrali i taktički i fizički. Taj pogodak što smo primili je možda nas poremetio i da smo dobili možda bi i drugačije bilo. Do 60. minuta smo u Srbiji dobro izgledali, imali te šanse za 2:2 i onda smo pokušali da idemo na sve ili ništa, nakon čega smo dobili te golove na kontru. S tih 30 minuta nismo zadovoljni, nije nam se to smjelo desiti, ali Srbija ima jak tim i dobre igračice. Mi smo ih iznenadili kako smo odigrali taj dvomeč. Srbija je poslije izgubila od Švedske i to treba malo vremena da dostignemo te ekipe, ali sve u svemu zadovoljni smo i pokušaćemo da ispravimo te greškice. Ulagaćemo u nove mlade igračice dati im prostora i to je to."

Mnogi će se složiti da je nekonkurentnost ženske Premijer lige BiH veliki problem ženskog fudbala u BiH, a sličnog je mišljenja i selektor Hodžić.

"Sigurno da je to problem, ali SFK Sarajevo radi zaista odličan posao. Kad vidimo te naše reprezentativke iz SFK, ne možemo ništa reći, oni dobro rade. Gledao sam nedavno utakmicu ŽFK Emina i SFK i to je bila jedna dobra utakmica. I Emina ima nekoliko dobrih igračica, ali to dole poslije kad se gleda nije to taj kvalitet koji nama treba za reprezentaciju. Moramo davati prostora mlađim igračicama, a ne gledati rezultate", rekao je Hodžić i dodao:

"Mislim da će se nešto promijeniti od naredne godine, da će biti zatvorena liga i da neće biti ispadanja. Tu ćemo moći profitirati i mi u reprezentaciji. Generalno za muški klub nije problem platiti i kupiti igrača, ali kad za ženski treba kupiti lopte to je odmah problem. Još uvijek moramo pokušati poboljšati tu situaciju i bilo bi najbolje da je muški uz ženski klub."

Mjesec dana nakon imenovanja Hodžića, došlo je do promjene i na poziciji selektora muške reprezentacije BiH. Na užarenu klupu „zmajeva“ sjela je legenda reprezentacije BiH Sergej Barbarez. Zanimljivo da se Hodžić i Barbarez poznaju još iz igračkih dana, a imali su priliku da i nekoliko puta odmjere snage.

„Igrali smo jedan protiv drugog u Intertoto kupu, a onda kasnije u i Kupu UEFA te godine kada smo mi ispali iz Lige šampiona kao treći. Odigrao sam po 90 minuta u obje utakmice, razmijenili smo i dresove i dalje imam njegov dres kući još“, rekao je Hodžić koji je govorio i radu selektora Barbareza:

"Vidimo koliko Barbarez ulaže vremena energije, koliko putuje, traži i stvarno mu svaka čast. On i njegovi saradnici su za reprezentaciju tu 24 sata. Mislim da su na jednom dobrom putu, treba pustiti da rade i vjerujem da ćemo u sljedećim kvalifikacijama da vidimo rezultatski i da osjetimo rezultate njihovog rada. Od mene imaju 100 odsto podrške i nadamo se boljim rezultatima."

Za kraj je selektor govorio i o predrasudama koje su nažalost još prisutne u ženskom fudbalu.

"Mislim da smo napravili jedan iskorak, mora još to da se poboljša da se ulaže u mlade fudbalerke. U svakom slučaju moramo da radimo korak po korak, da sklonimo te predrasude skroz i da pustimo djevojčice da dosanjaju svoj san i da se bave s onim čime žele", zaključio je Selver Hodžić razgovor za Mondo.