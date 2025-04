Ćorić nakon pobjede protiv Borca: "Ovo je Željo kakvog ja želim, idemo se 'pofajtati' do kraja"

Evo šta je trener Željezničara Denis Ćorić poručio nakon trijumfa protiv ekipe Borca.

Fudbaleri Željezničara u dramatičnoj završnici stigli su do trijumfa na Grbavici protiv Borca. Banjalučani su vodili do 76. minuta golom Amera Hiroša, a onda je Matej Cvetanoski pogodio za izjednačenje.

Duboko u sudijskoj nadoknadi Šošić bježi odbrani gostiju i postavlja konačan rezultat. Tim sa Grbavice se tako iskupio svojim navijačima za sramotno težak poraz od Zrinjskog u prošlom kolu.

Trener Željezničara Denis Ćorić nakon meča čestitao je svojim igračima i poručio da je ovo Željezničar kakav on želi.

“Prije svega čestitam momcima na večerašnjoj pobjedi i izdanju. I da smo izgubili večeras, ovo je ono što hoću od Želje. Taj voljni momenat ne smije nikada izostati i stvarno kažem ovo je bio Željo koji ja hoću.Ima jedna poslovica koja kaže u pobjedi da se ne poneseš, a u porazu ne poniziš. Glas mi je otišao jednostavno, iscrpilo me sve, ali dečkima svaka čast. Ostaje nam da se dobro spremimo za derbi, uključili smo se u borbu za treće mjesto i idemo se ‘pofajtati’ do kraja”, poručio je Ćorić

Željezničaru nakon ove pobjede trećeplasirano Sarajevo bježi samo jedan bod, a to bi se moglo promijeniti već za vikend kada je na raspored sarajevski derbi. Ćorić ne krije da ima ambicije da sezonu okonča na trećoj poziciji.

“Derbi kao derbi, znamo šta to nosi. Igrali smo dva puta i sigurno da je publika mogla da uživa viđenom. Sigurno da nam ova pobjeda znači, idemo puni samopouzdanja, svi znamo šta je bilo u Mostaru. Imali smo loš dan, ne bih se vraćao više na to. Idemo gore pokušati napraviti dobar rezultat i ne krijemo da želimo biti treći. Zašto ne, ima još šest kola do kraja i 18 bodova u igri pa ćemo vidjeti”, poručio je Denis Ćorić.