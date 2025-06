Piksiju rekli za kiks Albanije: Selektor Srbije zastao za momenat, pa poručio samo jedno

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi oglasio se poslije ubjedljive pobjede protiv Andore i kiksa Albanije u Rigi

Izvor: RTS/Screenshot

Reprezentacija Srbije je dominantno pobijedila Andoru 3:0 u Leskovcu u kvalifikacijama za Mundijal 2026, a selektor Dragan Stojković Piksi je poslije meča čuo dobru vijest iz Rige.

Nakon što mu je reporter Radio-televizije Srbije rekao da je Albanija kiksnula u Letoniji (1:1), Stojković je na trenutak zastao, pa rekao šta misli o tom rezultatu.

"Drugi rezultati me ne interesuju previše. Želim samo da Srbija bude prava, borbena, da osvaja bodove, da pobjeđuje i to je najvažnije. Na kraju ćemo vidjeti gdje smo, kad podvučemo crtu", kazao je on.

U osvrtu na meč, prije svega je čestitao Aleksandru Mitroviću, strijelcu het-trika.

"Svaka utakmica je veoma važna. Ostvarili smo cilj, kao što smo i najavljivali, to nam je olakšalo posao. Tri boda, prelijepo veče za nas, za Aleksandra Mitrovića takođe, postigao je het-trik. Stota utakmica u dresu reprezentacije i fantastičan domet za njega", kazao je Stojković za TV Arena sport.

Posebno mu je drago zbog činjenice da su zaigrali svi igrači koje je pozvao na junsko okupljanje.

"Drago mi je da sam večeras pružio priliku igračima koji nisu igrali. To mi je bio plan i želja, mislim da svi mogu biti zadovoljni viđenim. Sada imamo skoro tri mjeseca da se dobro pripremimo, pratićemo formu igrača, da ih zaobiđu povrede. Spremićemo se najbolje što možemo i idemo u nove izazove."

Zahvalio je i publici.

"Htio bih da zahvalim fantastičnoj publici, mnogo je djece bilo na tribinama, što me raduje i mislim da će zadovoljni otići kući".

Srbija će naredne utakmice u kvalifikacijama igrati u septembrtu, 6.9. protiv Letonije u Rigi i tri dana kasnije protiv Engleske u Beogradu.

Bonus video:

Pogledajte 00:50 Mitrovic u zagrljaju saigraca proslavlja jubilej Izvor: Kurir Izvor: Kurir

(MONDO)