Da se zna ko je još MVP: Džoš Alen "pogurao" Bilse

Bafalo Bilsi napravili prvo iznenađenje u NFL plej-ofu ove sezone i izbacili Džeksonvil Džeguarse.

Izvor: Nic Antaya / Getty images / Profimedia

Bafalo Bilsi pobedili su Džeksonvil Džeguarse 27:24 i prošli su u polufinale AFC konferencije. Ovo je ujedno i prvo iznenađenje u "vajldkard" rundi NFL plej-ofa pošto su Džegsi igrali vrhunski posljednja dva mjeseca, imali su osam uzastopnih pobjeda pred ulazak u doigravanje, dok su Bilsi cijele sezone igrali toplo-hladno i ovoga puta nisu viđeni kao pretendenti za Superboul.

Ipak, da i dalje u svojim redovima imaju aktuelnog MVP-a i da zato niko ne smije da ih otpisuje - pokazali su u Džeksonvilu gdje su odigrali vrlo smireno i na 64 sekunde do kraja došli su do pobjede baš preko Džoša Alena.

Sjajnog kvoterbeka Bilsa "ugurali" su njegovi saigrači u end-zonu Džegsa i tako je došlo do preokreta, da bi ostalo sasvim dovoljno vremena i za domaćina da dođe makar do "fild gola" i samim tim produžetka. Ipak, već u prvoj akciji Trevor Lorens je bacio "intersepšn", svoj drugi na ovoj utakmici, tako da je time i utakmica završena u korist Bilsa koji će u polufinalu NFC tako igrati protiv Denver Bronkosa, pod uslovom da Čardžersi ne naprave iznenađenje protiv Nju Inglanda.

Izvor: Megan Briggs / Getty images / Profimedia

Što se tiče Džeksonvila, istorijski dobra sezona pod vođstvom "ruki" trenera Koena završena je na neslavan način i neke stvari će do naredne morati da se mijenjaju, pošto se ponovo dogodilo da Lorena zakaže pod pritisak. Dešavalo se to i ranije ove sezone, pa iako je bacio tri tačdauna - isto je tako i dva puta "prodao" svoj tim. Znala je odbrana da ga izvuče iz takvih situacija, ali je Alen odigrao gotovo bez greške, uz vrlo malo rizika čitav meč, tako da je možda ovom partijom najavio borbu za Lombardijev trofej.

Podsetimo, ranije su "vajldkard" rundu prošli L.A. Remsi i Čikago Bersi, dok noćas igraju još Filadelfija - San Francisko i Nju Ingland - L.A. Čardžers, pa u noći ponedjeljak na utorak i Pitsburg - Hjuston. Direktno su u plej-ofu pobjednici konferencija Sijetl i Denver.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!