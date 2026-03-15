Preminuo Darko Manojlović Malik

Preminuo Darko Manojlović Malik

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Darko Manojlović Malik, bivši fudbaler i dugogodišnji sportski radnik preminuo je danas u Banjaluci u 52. godini od posljedica srčanog udara.

Preminuo Darko Manojlović Malik Izvor: YouTube/Screenshot

Manojlović je rođen 1974. godine u gradu na Vrbasu, ponikao je u Fudbalskom klubu Omladinac s kojim je ostvario plasman u Prvu ligu Republike Srpske (1997), igrao je dva puta polufinale Kupa, kao i četvrtfinale Kupa BiH u premijernom izdanju ovog takmičenja 2001. godine.

Bio je član one sjajne generacije igrača iz banjalučkog naselja Lazarevo u kojoj su igrali: Jovo Šmanja, Saša Varnica, Slobodan Trifunović, Radomir Popović, Draško Žarić, Slavko Končar, Miroslav Balaban, Predrag Divljak, Amir Omerkadić, Milorad Milutinović, Boris Keča, Vladimir Đurđević...

Kasnije je bio direktor i predsjednik Omladinca, a smrt ga je zatekla na funkciji prvog čovjeka kluba. Bio je posvećen radu sa mladima i posljednjih godina klub je bukvalno ovisio o njegovom angažmanu i entuzijazmu. Jedno vrijeme je, kao igrač, nastupao i za trnsku Slogu. Igrao je i za reprezentaciju Republike Srpske.

Sahrana Darka Manojlovića Malika biće obavljena u ponedjeljak od 13 časova na banjalučkom Perduvovom groblju. Prije toga u 12 časova održaće se opelo u crkvi Rođenja Presvete Bogorodice u Dervišima.

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC