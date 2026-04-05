"Navijači se bavili nepotrebnim stvarima": Milutin Aleksić imao zamjerku poslije derbija

Bivši košarkaš Milutin Aleksić osvrnuo se na atmosferu u Areni tokom derbija, ukazujući na to kako su incidenti uticali na fokus igrača.

Milutin Aleksić, bivši košarkaš Crvene zvezde i danas analitičar, prokomentarisao je dešavanja u posljednjem "vječitom" derbiju između Crvene zvezde i Partizana u emisiji "Sportuna" na TV Una. Aleksić je objasnio koji su razlozi Zvezdinog poraza i pada forme u posljednjih nekoliko kola, osvrnuvši se i na dešavanja uoči početka meča u Beogradskoj areni.

Kao što je poznato, došlo je do sukoba na tribini na kojoj su bili navijači Crvene zvezde. Vidjeli smo upaljene baklje, ali i sukob u hodnicima Arene, gdje su se sukobili navijači i pripadnici žandarmerije. Komentarišući "vječiti" derbi, novinar Milan Bošković pitao je Milutin Aleksića koliko je taj sukob iza koša, neposredno pred početak susreta, mogao da utiče da košarkaši Crvene zvezde izgube fokus.

"Ne znam da li se to reflektovalo na igrače. Ali, bila je malo drugačija atmsofera, nije bio glavni fokus podržati ekipu, aplauzom, grlima i ostalim stvarima koje su najvažnije kada se dođe u Arenu. Fokus je pobjegao sa terena", rekao je otvoreno Aleksić i dodao da fokus uvijek mora da bude na ekipi.

"Par tih incidenata je malo skrenulo... Bilo je lijepo ispunjeno u Areni, bila je tenzija, ali... Lijepo si detektovao to. Navijači u tako važnim mečevima moraju da se okrenu više mnogo dešavanjima na terenu. Moraju da što više destimulišu i otežaju protivničkoj ekipi i daju vjetar u leđa svojoj. Jedan dio navijača je pažnju posvetio, po mom ukusu, nepotrebnim stvarima", naglasio je Aleksić.

Kako izgleda raspored Zvezde?

Podsjetimo, Crvena zvezda do kraja sezone u Evroligi igra samo još jednu "domaću" utakmicu u Beogradskoj areni, dok će na dva gostovanja - Asvelu i Real Madridu - probati da potvrdi makar učešće u plej-inu.

7. april Crvena zvezda - Pariz

10. april Asvel - Crvena zvezda

16. april Real Madrid - Crvena zvezda

