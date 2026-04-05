Jedan čovjek muči Sašu Obradovića: Zvezdi gori pod nogama, a stiže neustrašivi Pariz

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Pariz u utorak od 20 časova u Beogradskoj areni.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde rutinski su slavili protiv Igokee u Laktašima (73:86), što je pobjeda koja im je bila potrebna nakon razočaranja u derbiju. Izabranike Saše Obradovića sada očekuje duplo kolo u Evroligi i ukoliko žele da obezbijede put u plej-in moraće da savladaju Pariz i Asvel koji su autsajderi na papiru. Ipak, pokazalo se ove sezone da se u Evroligi ništa ne može uzeti zdravo za gotovo, pa smo bili svjedoci mnogih iznenađenja.

Beogradski crveno-bokeli dočekuju Pariz u utorak od 20 časova i ovo je utakmica koju ne smijju da izgube. Koliko je francuski tim opasan možda ne kaže tabela, ali specifičan stil igre često pravi probleme timovima sa vrha tabele. Fajterski mentalitet Pariza je njihov zaštitni znak, a to su pokakazali i u utakmici u domaćem prvenstvu za vikend kada su nadoknadili ogroman zaostatak i na kraju slavili.

Pariz je savladao Nanter na domaćem terenu sa 96:92, iako je imao minus od 14 poena u trećoj dionici. Tada se po ko zna koji put "zapalio" Nadir Hifi i iščupao utakmicu na individualni kvalitet.

Utakmicu je završio sa 28 poena (za tri poena je šutirao 3/8) i definitivno poslao upozorenje Crvenoj zvezdi. Ispratio ga je Robinson sa 16 poena, dok je Vilis dodao 11. Tako su Parižani sačuvali korak za vrh tabele i trenutno su na diobi druge pozicije sa Nanterom.

Parižani su vezali tri pobjede u svim takmičenjima, a u Evroligi su u posljednje dve utakmice slavili protiv Milana i Virtusa. Crvena zvezda je poražena od Partizana i Baskonije i upravo ovaj meč će biti presudan za crveno-bijele koji se nalaze na 9. poziciji sa skorom 19-16.

Crveno-bijelima su opale šanse za plasman u plej-in nakon poraza u derbiju. Ono što se činilo kao zagarantovano, više to nije, pa će košarkaši Zvezde strahovati do kraja regularnog dijela sezone. Veliku pretnju predstavljaju Makabi i Dubai koji su odmah ispod crte.

Raspored do kraja sezone:

7.4 Crvena zvezda - Pariz (20.00)

10.4. Asvel - Crvena zvezda (20.45)

16.4. Real Madrid - Crvena zvezda (20.45)

