Trener Igokee poslije poraza od Zvezde: Nismo odustali, nismo se obrukali - zadovoljan sam

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee m:tel poraženi su pred domaćom publikom od Crvene zvezde razlikom od 13 poena (73:86).

Puleni Nenada Stefanovića bili su praktično cijelim tokom meča u podređenom položaju. Evroligaš iz Beograda je potpuno kontrolisao dešavanja na terenu i potpuno zasluženo ostvario 17. pobjedu u sezoni, uz pet poraza. Sa druge strane, Aleksandrovčani su na učinku 9-13.

"Tri stvari, ovako na prvu. Prva stvar, zbog jako dobre prve utakmice, gdje smo imali realnu šansu da pobijedimo, oni su jako ozbiljno pristupili i to je kompliment za nas, nije bilo opuštanja. Vidjeli smo njihov fokus 40 minuta, uspjeli smo u nekim momentima da pariramo, trebalo nam je malo snage, malo koncentacije. Druga stvar, oni su u toj situaciji da mogu da odmore glavne igrače i da uskoče neki koji nisu u punoj rotaciji. Mi sa druge strane bez Nejta (Pjera-Luisa) i Strahinje (Gavrilovića) koji su jako bitni za nas, kod nas se to osjeti. Treće, naravno, osjetila se njihova fizička nadmoć u postavama koje nisu odgovarajuće. Sve u svemu, ja sam zadovoljan, nismo odustali, mislim da se u oba meča sa njima nismo obrukali i da smo pokazali minimalno kvalitet", rekao je Stefanović poslije meča, koji nije siguran da li će pomenuti dvojac moći da pomogne na predstojećem gostovanju Bosni, sljedeće subote.

"Trenutno ne znamo, može da se desi da obojica budu za Bosnu, a može da se desi i da nisu. Nadamo se tokom nedjelje da će obojica biti na treningu, ali to nije lako predvidjeti."

Utiske sa meča iznio je i kapiten tima iz Laktaša Dragan Milosavljević, koji je u večerašnjem meču postigao šest poena.

"Zvezda je odigrala sjajan meč, od početka do kraja. Kontrolisali su skok, u odbrani su bili odlični, ubacivali su neke jako teške šuteve. Mi smo se malo približili, oni su ubacili neki težak šut, uhvatili bitan skok i kontrolisali cijeli meč. Očekuje nas sad jako bitna utakmica protiv Bosne, to nam je veoma važno, za to se spremamo. Ovu utakmicu već zaboravljamo i to je to."

