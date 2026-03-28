Igokea sa jednim centrom bez mogućnosti da ugrozi Budućnost: 40 poena iz reketa dovoljno govori

Bojan Jakovljević
Aleksandrovčani nisu mogli da pariraju košarkašima Budućnosti i doživjeli su novi poraz u Top 8 fazi ABA lige.

Nenad Stefanović, Igokea, košarkaši Igokee

Igokea ostaje na jednoj pobjedi u Top 8 fazi ABA lige, i to protiv Cedevite. Aleksandrovčani su večeras poraženi na domaćem terenu od Budućnosti 75:100, a tim iz Podgorice još jednom je pokazao da mu prijaju utakmice sa "igosima".

Tim Nenada Stefanovića nije imao snage da se suprotstavi raspoloženim gostima, koji su zabilježili 16. trijumf u sezoni. Trener Igokee istakao je i probleme sa igračkim kadrom, odnosno činjenicom da je njegov tim igrao sa samo jednim centrom.

"Probali smo da ponovimo igru iz meča sa Cedevitom, a to nije lako. Mislim da smo imali neke dobre momente, ali uz njihov procenat šuta... Ne znam da li ste primijetili, mi smo danas igrali sa jednim centrom. Dva centra su nam se razboljela, spremali smo jedno, danas smo igrali drugo. U takvim okolnostima nije lako - 40 poena iz reketa govori u prilog tome", rekao je Stefanović nakon meča.

Pokušaće Igokea u nastavku sezone da odigra što bolje, iako je očekuju tri izuzetno teške utakmice u regionalnoj ligi.

"Čestitke ekipi Budućnosti na zasluženoj pobjedi. Mislim da su da kažem skoro od početka, naročito napadački kontrolisali cijeli tok meča. Budućnost je pokazala svoj kvalitet, zasluženo je slavila. Nama ostaje da se vratimo dobrom treningu i da pokušamo u ovom ritmu, koji je za nas malo bolji, sa jednom utakmicom nedjeljno, ali protiv jako kvalitetnog protivnika gradimo formu za nastavak sezone."

U narednom kolu, u subotu 4. aprila, Igokea će ugostiti Crvenu zvezdu.

Možda će vas zanimati

