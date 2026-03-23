Trener Igokee poslije prve pobjede u Top 8: Nije dovoljno da uložimo trud s vremena na vrijeme!

Nenad Stefanović sumirao je meč sa Cedevita Olimpijom, u kojem je njegova ekipa stigla do pobjede zahvaljujući preokretu u drugom poluvremenu.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Košarkaši Igokee m:tel upisali su proteklog vikenda prvi trijumf u Top 8 fazi ABA lige. Aleksandrovčani su pred domaćom publikom trijumfovali nad favorizovanom Cedevita Olimpijom (81:77) i tako prekinuli niz od tri uzastopna neuspjeha u regionalnom takmičenju. Kasnili su izabranici Nenada Stefanovića 10 poena za gostima nakon prva dva kvartala (34:44), ali su u nastavku odličnom igrom, prije svega u defanzivi, preokrenuli situaciju na terenu i proslavili trijumf.

"Čestitke ekipi Cedevite na jako dobroj utakmici, ali istovremeno čestitke mojim momcima na sjajnoj timskoj borbi i sjajnom karakteru koji smo pokazali. Mislim da smo odbranom dobili drugo poluvrijeme uz sve greške i propuste koje smo imali. Nije lako igrati utakmice kući kada ponovo promašimo za poluvrijeme sedam, osam, deset bacanja ili šutneš trojke 1/13, protivnik to osjeti. Mi smo u dužem nizu bez pobjede, naravno da se to uvijek vidi na igračima. Zaista mi je drago što su svi dali doprinos i da smo došli do pobjede koju smo, da tako kažem, prvi put put zaslužili. Međutim, nije dovoljno da uložimo neki trud s vremena na vrijeme", rekao je trener Stefanović poslije utakmice, istakavši:

"Moramo da razumijemo da ovaj tim može da pobjeđuje samo ako dobro o ozbiljno trenira i ako pristupa svakoj utakmici ovako. Ekipa Cedevite je veoma kvalitetna. Izvanredno igraju u ABA ligi i u Evropi, bili su na jednu loptu od polufinala Evrokupa. Rekao sam u najavi da su jako teški za pripremu, tako da je ovo stvarno velika pobjeda za nas. Veliko hvala publici, nije to možda nešto mnogo što se tiče brojnosti, ali čuli smo i osjetili njihovu podršku, naročito dječice tu iznad naše klupe. Hvala im puno i nadam se da se vidimo protiv Budućnosti u još većem broju."

Do kraja Top 8 runde, Igokea m:tel će odigrati još četiri meča. Naredna dva ponovo će igrati pred domaćom publikom, protiv Budućnosti (28. mart) i Crvene zvezde (5. april), nakon čega će gostovati Bosni (13. april) i Cedevita Olimpiji (19. april).







Tablice omogućuje Sofascore

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)