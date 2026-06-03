Odbojkašice Srbije furiozno su otvorile prvu nedjelju Lige nacija koja se igra u Kini.

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Ženska odbojkaška reprezentacije Srbije otvorila je takmičenje u Ligi nacija maksimalnom pobjedom protiv Tajlanda 26:24, 25:22, 25:19. Izabranice Zorana Terzića se takmiče u grupi C i naredni izazov ih čeka u petak.

Odbojkašice Srbije će u Nanđingu igrati protiv Poljske za dva dana od 13.30 časova po našem vremenu, slijede utakmice protiv Kine (subota, 6. jun, 13.30) i Belgije (nedjelja, 7. jun, 9.00).

Po završetku turnira u Kini seniorke Srbije će otputovati na Filipine.

Seniorke Srbije će u okviru II sedmice igrati u Pasig sitiju, na Filipinima. Srbija će igrati protiv Japana (srijeda, 17. jun, 14.00), Italije (četvrtak, 18. jun, 14.00), Dominikanske Republike (petak, 19. jun, 10.00) i SAD (nedjelja, 21. jun, 6.00).

Srbija će u Beogradskoj Areni u okviru III sedmice igrati protiv Bugarske (srijeda, 8. jul, 20.00), Francuske (četvrtak, 9. jul, 20.00), Njemačke (subota, 11. jul, 20.00) i Holandije (nedjelja, 12. jul, 20.00).

Svaka reprezentacija će tokom jedne sedmice odigrati četiri utakmice, odnosno ukupno 12. Plasman na Finalni turnir, koji će se odigrati od 22. do 26. jula u Makau, u Kini, pored domaćina izboriće još sedam reprezentacija. Takmičenje će početi od četvrtfinala.

Ko igra za Srbiju?

Vidi opis Srbija maksimalnom pobjedom startovala u Ligi nacija: Tajland nemoćan, nek se spremi Poljska Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

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