Tijana Bošković ide po titulu u Ligi šampiona: Prolaz u finale u sjenci teške povrede Katarine Dangubić

Tijana Bošković je sa Vikfbankom ušla u finale Lige šampiona i igraće protiv Ezačibašija. Meč je obilježila teška povreda Katarine Dangubić.

U finalu Lige šampiona 2026. u konkurenciji odbojkašica igraće Vakifbank (u kom su Tijana Bošković, Katarina Dangubić, Aleksandra Jegdić, Vladimir Kapriš) i Ezačibaši. U meču za treće mjesto igraće Koneljano - Skandići (Maja Ognjenović).

Vakifbank je u nevjerovatnom polufinalu uspio sa trona da skine Koneljano poslije nevjerovatnog preokreta - 3:2 (22:25, 18:25, 29:27, 25:23 i 15:11) poslije 144 minuta igre. Sjenku na pobjedu bacila je teža povreda lijevog koljena srpske odbojkašice Katarine Dangubić u četvrtom setu. Tijana Bošković je bila najefikasnija na meču sa 34 poena (jedan blok, napad 63-33, 52odsto), Katarina Dangubić je osvojila sedam poena (jedan as, jedan blok, 23 prijema, dok Aleksandra Jegdić nije ulazila u igru.

U drugom polufinalu, Ezačibaši je pobijedio Skandići za koji igra Maja Ognjenović. I tamo je bilo pet setova poslije 125 minuta igre - 20:25, 25:20, 25:17, 21:25 Maja Ognjenović je za Skandići osvojila četiripoena (tri bloka, jedan as).

Utakmice u Istanbulu pomno prate Đula Mešter, predsjednik OSS, Ivan Knežević, generalni sekretar OSS i prvi potpredsjednik CEV, i Jelena Nikolić, prvi potpredsjednik OSS u društvu sa Rokom Sikirićem, predsjednikom CEV i Vukom Karanovićem, izvršnim direktorom CEV.

Finale će se odigrati u nedjelju 3. maja od 19.00 časova po našem vremenu, a meč za treće mjesto od 16.00 časova po našem vremenu. Inače, Tijana je nedavno sa Vakifbankom postala šampion Turske.