Tijana Bošković gleda Zvezdu u Turskoj: Navija za Partizan, a kamere su je uhvatile pored terena

Srpska odbojkašica Tijana Bošković pored terena je gledala meč Crvene zvezde i Efesa

Izvor: Arena Sport /Printscreen

Srpska odbojkašica Tijana Bošković i dalje je velika zvijezda u Turskoj gdje je ostavila veliki trag. Najbolja na svijetu ne propušta priliku da u Istanbulu prati srpske klubove, pa je tako poslije meča Partizana i Efesa, odlučila da pruži podršku i Crvenoj zvezdi.

Najbolja srpska odbojkašica našla se u prvom redu utakmice 19. kola na kojoj su se sastali Efes i Crvena zvezda. Kamere su odmah zabilježile veliku odbojkašku zvijezdu, a ovo nije rijedak slučaj da Tijana bodri srpske ekipe.

Boškovićeva se nedavno našla i na utakmici Partizana i Efesa, pa se čini da kad god joj prilike dozvoljavaju rado dolazi na košarkaške utakmice. Inače, Tijana je provela četiri godine u Partizanu u kojem je igrala od 2011. do 2015, a onda je počela da karijeru gradi u Turskoj.

Ezačibaši je bio prvi izbor srpske odbojkašice i u njemu je provela sjajnih 10 godina. Tijana trenutno brani boje Vakifa. A u 2026. očekuje je i Evropsko prvenstvo sa Srbijom koje je na programu od 21. avgusta u Češkoj.