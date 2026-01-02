Još se ne zna hoće li igrati ključni igrač: Zvezda želi prekid crne tradicije protiv Efesa, sad ili nikad

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Efesu u Evroligi i ukoliko žele da ostanu konkurentni za gornji dio tabele moraju konačno da pobijede.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde gostuju Efesu u petak od 18 časova, u okviru 19. kola Evrolige. Istanbulski klub se oglasio na dan utakmice i otkrio zdravstvenu situaciju. Dvostruki šampion Evrope kuburi sa povredama od starta sezone, a svakako je izostanak Šejna Larkina najveći problem.

Crvena zvezda je u Istanbul povela Čimu Monekea i Ognjena Dobrića koji će biti u sastavu, ali vidjećemo koliko su spremni za jači izazov. Kapiten je bio na dužem odsustvu, dok je Nigerijac imao problem sa visokom temperaturom. Na listi povrijeđenih su i dalje Kenan, Karter, Rivero, Plavšić i Džoel Bolomboj koji se nedavno vratio u Beograd.

Kakva je situacija u Efesu?

Pablo Laso neće moći da računa na Šejna Larkina, Buraka Džana Jildizlija i Jorgosa Papajanisa. Pod znakom pitanja su iskusni centar Vensan Poarije i odluka o njegovom nastupu biće donijeta pred samu utakmicu. Još petorica igrača su imala probleme sa povredama u posljednje vrijeme, ali će biti u sastavu za meč sa Zvezdom. U pitanju su Pi-Džej Doužer, Ajzea Kordinije, Nik Vajler-Beb, Erik Jilmaz i Džordan Lojd.

Može li Zvezda da prekine crnu seriju?

Crvena zvezda je na početku sezone srušila Fenerbahče u Istanbulu, može li da padne i Efes? Loša tradicija stoji iza crveno-bijelih koji nikada nisu slavili u gostima protiv Efesa, pa su na skoru 0-9. Kod kuće su dobili pet duela od ukupno odigranih 18. Takođe, Zvezda je doživjela najteži poraz u istoriji prošle sezone od Efesa kada je turski tim slavio sa 45 poena razlike.

Crvena zvezda je trenutno 9. na tabeli sa skorom 10-8, dok je Efes a 16. poziciji sa 6-12.