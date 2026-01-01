logo
Crvena zvezda već u Istanbulu: Saša Obradović dobio dvije dobre vijesti pred Efes

Crvena zvezda već u Istanbulu: Saša Obradović dobio dvije dobre vijesti pred Efes

Autor Haris Krhalić
0

Crvena zvezda će protiv Efesa moći da računa na Dobrića i Monekea.

Dobrić i Moneke igraju protiv Efesa Izvor: Marko Spasojevic/© MN press, all rights reserved

Crvena zvezda već 2. januara igra prvi meč u 2026. godini protiv Efesa (18 časova), a trener Saša Obradović moći će da računa i na Ognjena Dobrića i Čimu Monekea.

Dobrić je imao problema sa povredom koja ga je već mučila ove sezone, dok je Moneke imao visoku temperaturu, ali čini se da će moći da nastupe u Istanbulu gdje su danas doputovali sa ostatkom ekipe. Ipak, mnogo je još izostanaka u Zvezdi, tako da će susret propustiti Kenan, Karter, Rivero, Bolomboj i Plavšić.

"Nisu u lakoj situaciji, ali imaju ogroman kvalitet na svim pozicijama", rekao je Saša Obradović o Efesu: "I njima su kao i nama povrede ugrozile rezultat i njihove ambicije. U prethodnom periodu su pokazali različita lica, ali defnitivno su oni vrlo dobra ekipa. Promenili su trenera (Pablo Laso, prim. aut.), imali su vremena da se odmore i reorganizuju, kao i da treniraju zajedno", rekao je Obradović za zvanični sajt Zvezde i dodao:

"Zanimljiv izazov i teška utakmica u zanimljivom terminu drugog januara, ali kao što uvijek govorim moramo da vodimo računa o nama, znamo odakle nam preti najveća opasnost a to su bekovske pozicije. Posljednje ne i najnevažnije, pitanje je i stila način na koji igraš, kao što smo izgledali na posljednjoj utakmici sa Cedevitom".

Meč sa Efesom jedva čeka i Džordan Nvora, koji je ranije igrao za ovaj klub: "Biće zanimljivo, odlična ekipa popunjena na svim mjestima. Znam ih dobro igrao sam tamo prošle sezone i biće mi drago da vidim neke svoje bivše saigrače. Mogu mnogo, imaju veliki roster i kvalitet, istina i problema sa povredama, sada je tu i novi trener. Borićemo se i treba da se držimo našeg plana i naše igre".

Crveno-bijeli direktno iz Istanbula putuju u Ljubljanu gdje ih već u nedjelju očekuje ekipa Ilirije.

Tagovi

Ognjen Dobrić Čima Moneke Efes KK Crvena zvezda

