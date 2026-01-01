"Uvijek sam se trudio da to bude signal": Miško Ražnatović objavio fotku sa Čimom Monekeom sa jahte

Miško Ražnatović objavio je fotografiju sa Čimom Monekeom sa jahte i saopštio da je košarkaš Zvezde postao njegov novi klijent.

Izvor: Instagram/misko4raznatovic

Miško Ražnatović oglasio se prvog dana u 2026. godini i saopštio najnovije vijesti. Objavio je fotografiju sa Čimom Monekeom sa jahte i otkrio da je košarkaš Crvene zvezde njegov novi klijent i da je to za njega najuspješniji početak godine u dugoj karijeri.

"Uvijek sam se trudio da započnem godinu sa nekim novim poslovnim dostignućem, kao signalom da će godina da bude uspješna. Vrlo često sam uspjevao u tome i mnogo dobrih i velikih stvari se upravo dogodilo tog 1. januara. Ipak, današnji početak godine je najuspješniji u mojoj tri decenije dugoj agentskoj karijeri. Čima Moneke je naš novi klijent", napisao je Ražnatović na Instagramu.

Pretpostavlja se da je fotografija sa jahte nastala ranije pošto je Moneke sa Crvenom zvezdom u Istanbulu i tamo će igrati protiv Efesa u petak (2. januara u 18 časova).