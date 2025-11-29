Miško Ražnatović se oglasio iz SAD

Sportski menadžer Miško Ražnatović oglasio se nakon koledž meča u kojem je gledao košarkaše sa Balkana.

Sportski menadžer Miško Ražnatović može se pohvaliti velikim brojem igrača u koledž košarci čija prava zastupa. Tako je imao priliku da gleda derbi koledža Juton i Ilions u Njujorku u "Medison Skver Gardenu", u kojem je Juton odnio pobjedu 74:61.

Predviđeno je ovaj susret bude daleko dinamičniji, ali je Jukon uspio da odigra sjajnu odbranu, pa samim tim i zaustavi Andreja Stojakovića koji je svakako lider Ilionsa u ovoj sezoni. Sin proslavljenog srpskog košarkaša postigao je svega tri poena, da pritom nije uhvatio nijedan skok, a podijelio je svega dvije asistencije. Može se reći da je smanjen doprinos Stojakovića bio glavni problem njegove ekipe, s obzirom na to da je od proteklih pet mečeva u čak četiri bilježio više od 20 poena.

Sve to ispratio je i Miško Ražnatović pored terena, koji je poslije meča ponosno napisao: "Matine uz koledž košarku, veče uz NBA košarku! Jedan dan i jedna dvorana, dvije utakmice i dva takmičenja", stoji u upisu fotografije na kojoj Ražnatović pozdravlja sa Mihailom Petrovićem, koji je prošle sezone igrao u Megi i koji je razlog posjete ovog meča.

Ilions je vodio Kajlen Bosvel koji je postigao 25 poena i uhvatio devet skokova, ali je zapažen učinak imao i Tomislav Inavišević koji se upisao dabl-dabl, sa 11 poena i 10 skokova. Momci sa Balkana su takođe imali doprinos, David Mirković je imao osam poena i osam skokova, a Zvonimir Ivišić četiri poena i četiri skoka, dok je Mihailo Petrović na terenu proveo 18 minuta, ali njegovo veče nije bilo šuterski najsjajnije, pogodio je jedan koš za dva poena iz sedam pokušaja.

