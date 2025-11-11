logo
"Iako nas je 11, nismo fudbalski tim": Miško Ražnatović objavio fotku pred meč Dubaija i Crvene zvezde

"Iako nas je 11, nismo fudbalski tim": Miško Ražnatović objavio fotku pred meč Dubaija i Crvene zvezde

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Miško Ražnatović oglasio se na društvenim mrežama uoči utakmice između Dubaija i Crvene zvezde u Evroligi, našalio se na taj račun.

Miško Ražnatović objavio fotografiju iz Dubaija Izvor: Printscreen/Instagram/Misko4Raznatovic

Crvena zvezda gostuje Dubaiju i želi da nastavi pobjednički niz u Evroligi. Uoči te utakmice oglasio se poznati agent Miško Ražnatović. Objavio je fotografiju iz Dubaija sa igračima koje zastupa iz redova domaćeg tima. Stigao je i da se našali na taj račun.

"Iako nas je 11, mi ipak nismo fudbalski tim. Osam igrača Dubaija u društvu trojice njihovih agenata. Nestrpljivo očekuju evroligaški meč", napisao je Miško uz fotografiju koja je nastala noć pred utakmicu.

Na fotografiji sa njim su Aleksa Avramović, Filip Petrušev, Džanan Musa, Nemanja Dangubić, Danilo Anđušić, Klemen Prepelič, Kenan Kamenjaš i Kosta Kondić. Meč se igra danas i počinje u 17 sati po našem vremenu.

Evroliga KK Crvena zvezda KK Dubai Miško Ražnatović

